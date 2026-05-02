Al no acabar de presentarse la segunda fase de la investigación, el escándalo de corrupción en Senasa va camino de convertirse en una réplica del caso Antipulpo.

La hoy procuradora general de la República y entonces directora de la Pepca anunció que en el escándalo por el que se condenó a un hermano del expresidente Danilo Medina había un pulpo más grande, que nunca apareció. Para más, algunos de los sometidos por el caso Antipulpo fueron descargados por falta de pruebas.

Ahora, a raíz del escándalo del caso Senasa, por el que están presos su exdirector Santiago Hazim y otros, la procuradora dijo que había una segunda fase con otros imputados.

La información, como para despejar dudas, ha sido ratificada en más de una ocasión por el actual director de la Pepca, Wilson Camacho.

Pero como si se apostara al olvido, el tiempo pasa sin señales sobre los nuevos imputados que serían incorporados al expediente.

La indecisión se presta a suspicacias. No se sabe qué tan compleja pueda ser la investigación para completar la segunda fase de una presunta estafa que el Ministerio Público ha podido calcular en más de 15 mil millones de pesos.