Luismal Ferreiras exhibió un doble-doble para que los Gigantes de San Francisco de Macorís mantuvieran su invicto tras vencer 101-92 a los Marineros de Puerto Plata, en partido efectuado en el polideportivo Hugo Rafael González, en la continuación de La Súper Liga LNB.

Ferreiras demostró una vez más el porqué es uno de los jugadores más difíciles de defender en la liga, al registrar 20 puntos y 12 rebotes, lo cual sirvió a que los francomacorisanos aumentaran su marca a 4-0, igualando con los Metros de Santiago en la primera posición.

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Los puertoplateños vieron caer su invicto, luego de haber salido agraciados en sus dos primeros partidos.

Los Gigantes, que lanzaron para un 51 por ciento desde el campo y 42 (24-10) en triples, también contaron con otros cinco jugadores que añadieron cifras dobles en puntos. Jeankarlo Iciano marcó 15 tantos y 4 asistencias; Juan Junior Rosario compiló un doble-doble de 11 puntos y 17 tableros; Miguel Miranda añadió 12 puntos, mientras que Franklin Batista y Edgar Tejeda terminaron con 11 tantos cada uno.

Por los Marineros (2-1), que tiraron para un 40 por ciento desde el campo y 30 desde triples, Andrés Fulgencio anotó 17 puntos y tuvo 5 rebotes, escoltado por Luis Morel con 14 unidades.

Luego de haber tenido un batallado primer parcial, donde los Marineros sacaron la mejor parte (28-24), los Gigantes comenzaron a marcar el ritmo del juego en el segundo cuarto cuando se adelantaron en el marcador para ir al descanso de medio tiempo arriba por 5 (54-49).

Los Marineros continuaban presentando problemas en el tercer periodo pero en su intento, los Gigantes continuaban al frente por cifras dobles. La defensa de los puertoplateños se cayó por completo en el último cuarto, lo cual fue aprovechado por los Gigantes, que marcaron una ventaja de hasta 20 puntos. En un intento final los puertoplateños ajustaron pero la diferencia ya estaba muy marcada con 15 puntos (99-84) de ventaja para los Gigantes restando 1:18.