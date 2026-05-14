Santo Domingo.- Un motoconchista resultó herido de bala este jueves en un incidente con un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), ocurrido en el sector Villa Olímpica, en Santiago de los Caballeros.

El nombre del herido no fue suministrado por las autoridades, pero se informó que el caso se investiga para ofrecer más detalles.

Según reportes, el hecho ocurrió en medio de una discusión en la que el motorista habría abofeteado al uniformado, aunque dicha versión no fue confirmada.

El conflicto también involucró a otros motoristas y agentes de tránsito, generando tensión entre los presentes.

Las autoridades no han ofrecido una versión oficial sobre el hecho.