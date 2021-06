Fiscal DN se inhibirá en caso del Abusador por lío con la PGR

La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, se inhibirá en el caso del capo César Emilio Peralta (el Abusador), en el que más de 40 personas están acusadas de lavado de activos, según ésta debido a imputaciones en su contra hechas por la Inspectoría del Ministerio Público, que dirige el procurador adjunto Juan Medina.

La magistrada dijo a El Nacional, vía telefónica, que para esos fines enviará esta tarde una carta a su jefe inmediato, el procurador general de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, explicando los motivos de su decisión.

Esta semana trascendió que la Inspectoría del Ministerio Público investiga a la fiscal Rosalba Ramos por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, incluyendo el caso del alegado narcotraficante César el Abusador.

Ramos denunció que es acosada laboralmente por Medina para que renuncie al cargo de fiscal del Distrito Nacional, pero aseguró que no dimitirá, ya que fue escogida para fungir por cuatro años, plazo que vence el primero de septiembre de 2022.

“Sí, me voy a inhibir, y te voy explicar por qué, a pesar de que yo estoy clara de que no he hecho nada malo en este proceso, entiendo que las declaraciones del inspector general afectan que yo siga participando en ese proceso. El accionar mío y de mi equipo siempre ha estado apegado a las normas”, expuso la magistrada.



Robustecido

La fiscal del Distrito Nacional sostuvo que ella y los fiscales que la acompañan, robustecieron la estrategia de investigación en relación a esa red criminal del Abusador, que se estima manejó más de tres mil millones de pesos provenientes del narcotráfico.

Planteó que a pesar de que su acción siempre ha sido aportar, entiende prudente dar por terminada su colaboración en el proceso seguido a los 43 imputados en ese caso criminal, de los cuales la mayoría se encuentra guardando prisión preventiva.

“Tomé la decisión en miras a salvaguardar la salud procesal del caso en cuestión”, expuso Ramos tras señalar que hasta la fecha el inspector del Ministerio Público no le ha notificado nada.

Manifestó que aunque podría parecer una retaliación en su contra por sus vínculos profesionales con el exprocurador Jean Alain Rodríguez, ella no podría afirmarlo por no tener las evidencias necesarias sobre el particular.

“No quiero estar sacando conjeturas, sino que lo que quiero es que cuando la gente hable conmigo sepa que lo que yo le estoy diciendo es en base a una prueba y no en lo que yo creo”, expuso.

Ramos dijo estar segura de que la procuradora general de la República, Miriam Germán y la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, nada tienen que ver con las imputaciones en su contra.



El Abusador

César Emilio Peralta lleva más de un año y medio preso en Colombia, luego de ser apresado en esa nación sudamericana, tras escapar de la persecución en República Dominicana.

El supuesto narcotraficante, apresado el 19 de diciembre de 2019 en ese país, todavía se encuentra a la espera de ser extraditado a Estados Unidos, donde sería procesado por introducir drogas a ese país.

El abusador no está incluido en la acusación del Ministerio Público en el país, sin embargo, otros sí, incluyendo su compañera sentimental Marisol Franco, quien guarda prisión domiciliaria.