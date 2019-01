SANTO DOMINGO.- La Fiscalía del Distrito Nacional solicitará en las próximas horas prisión preventiva contra los cabecillas de una red acusada de cometer un fraude por 4 mil 127 millones 525 mil 30 pesos, a través de ocho empresas en perjuicio de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el Estado dominicano.

El Ministerio Público ha identificado 13 personas como integrantes de la red, de la que ayer fueron apresados sus dos principales cabecillas, los hermanos Daniel Tremols Payero y Hervys Rafael Tremols Payero.

A éstos dos imputados se espera que en las próximas horas el órgano acusador les solicite prisión preventiva, como medida de coerción por ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.

Ambos permanecen presos en la cárcel provisional del Palacio de Justicia hasta, que se les conozca la medida de coerción.

Según la acusación desde el 2009 , el Grupo Tremols Payero, dedicado a la producción y comercialización de bebidas alcohólicas, emprendió la trama fraudulenta utilizando varias empresas compuestas por sociedades fantasmas que realizaban operaciones ilícitas, en función de sus intereses económicos.

Desde el pasado año, el Ministerio Público inició la investigación del caso, que permitió ayer el apresamiento de los cabecillas.

Estas compañías reportaban a la DGII una serie de gastos millonarios producto de compras ficticias, realizadas a otras empresas que no tenían esa capacidad de venta, ni guardaban relación con su actividad económica.

La Fiscalía del Distrito Nacional realizó desde la noche del miércoles varios allanamientos en varios establecimientos comerciales por violación al Código Tributario, a través de la evasión de impuestos.

La fiscal titular del Distrito Nacional Rosalba Ramos dijo que ese caso sienta un precedente porque fue desmantelada una red que ha defraudado al Estado por varios años.

Precisó que en los allanamientos participaron ocho fiscales.

Estas empresas sustentaban sus gastos con facturas con comprobante fiscal (NCF) falso para simular operaciones irregulares.

La mayoría de las corporaciones ligadas al grupo no tenían capital de trabajo ni patrimonio registrado, tampoco reportaban ingresos significativos ni pagaban impuestos, mucho menos tenían planilla del personal fijo.

Tampoco reportaban a la DGII compras o importaciones suficientes para justificar las ventas ficticias multimillonarias que realizaban a empresas del grupo Tremols Payero, bademás de que sus domicilios eran falsos.

Las compañías involucradas son: Suplidores Generales Dominicanos (Supligerdom), Licores y Bebidas del País, Bodegas Iberia, Dominicana Hotel Register Company (Doterco), Licores y Bebidas Dominicanas, Constructora Aspen, Inmobiliaria E.J.T., Licores Royal y otras.

Cuando la DGII detectaba una de estas compañías en las referidas actividades, ellos inmediatamente trasladaban las operaciones ilícitas a otras de sus empresas, y dejaban inactiva la primera, y posteriormente notificaban a los negocios con los que sí realizaban operaciones lícitas la existencia de estas nuevas como parte de su grupo.

Los hermanos Tremols usaban testaferros para desligarse de las actuaciones fraudulentas, pero mantenía el control financiero y administrativo .

Otra maniobra fraudulenta estaba dirigida a evadir el impuesto por destilación lícita de alcohol (impuesto de consumo selectivo, ICS), para poder fabricarlo clandestinamente.

Solo Bodegas Iberia y Licores Royal estaban habilitados para producir alcohol de manera legal, por lo que ellos usaban esas compañías para comprar materias primas y para embotellamiento, y luego entregarlas a las otras empresas del grupo no autorizadas para tales fines.

Es el mayor fraude fiscal detectado hasta ahora por la Dirección General de Impuestos Internos.

Un Apunte

Gran seguimiento

Ayer Impuestos Internos, dio a conocer la existencia del fraude en contra del Estado dominicano por una suma superior a los cuatro mil millones de pesos, pero que sumado a los recargos y otras penalizaciones se eleva a más de nueve mil millones de pesos. Impuestos Internos indicóp que las pesquias para desmantelar esa red, se realizaron durante meses, debido a que su volumen de negocios no se correspondía con sus declaraciones de impuestos.