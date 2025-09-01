Flotilla de la Libertad: 20 barcos rumbo a Gaza para llevar ayuda

La veintena de barcos de la Global Sumud Flotilla o flotilla de la libertad que zarparon ayer domingo del Puerto de Barcelona hacia Gaza con ayuda humanitaria han regresado esta madrugada por el mal tiempo y sus capitanes se encuentran reunidos este lunes para decidir cuándo volver a partir. En la imagen uno de los barcos amarrado en el muelle de la Marina del Puerto de Barcelona.EFE/ Quique García

Unas 20 embarcaciones enfilan proa desde Barcelona hacia Israel por aguas del mar Mediterráneo con el fin de llegar a Gaza para romper el bloqueo israelí, llevar ayuda a la población hambrienta e instalar un corredor humanitario.

Se trata de la Flotilla de la Libertad, que ha zarpado desde puerto español con 200 personas, pero tiene previsto tanto en las costas italianas como en las de Túnez, incorporar más barcos y voluntarios, hasta alcanzar las 60 embarcaciones y 500 tripulantes.

Es esa una contundente respuesta que el mundo civilizado ofrece a la barbarie que se perpetra en la Franja de Gaza, declarada por Israel como “zona peligrosa de guerra”, en un intento por emprender una ocupación militar total de esos territorios, lo que conllevaría más muerte.

Esa misión organizada por colectivos civiles de todo el mundo, cuenta con la activista Greta Thunberger, la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau y el activista brasileño Thiago Ávila, entre otras personalidades.

El ejército israelí interceptó en aguas internacionales en julio un primer intento por llevar alimentos por vía marítima a la Franja de Gaza, pero esta vez la flota estará integrada por 60 embarcaciones, y centenares de personas que sería difícil de apresar, sin desencadenar más indignación la mayoría de quienes se han involucrado en esta peligrosa aventura están conscientes de que el ejército de Israel podría emprender una acción represiva y que serían reducidos a prisión, pero creen que el intento de llevar comida y medicina a una población hambrienta vale la pena.