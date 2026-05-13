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Chubascos continuarán de forma focalizada, según Meteorología

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Chubascos continuarán de forma focalizada, según Meteorología

Santo Domingo.-Los aguaceros moderados se mantendrán de manera focalizada, principalmente en poblaciones cercanas a montañas, informó, la tarde del miércoles, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Dicha actividad se concentrará en poblaciones ubicadas en las cercanías de la cordillera Central, que incluye las regiones del Cibao y la parte sur del país.

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Estos aguaceros son provocados por una débil vaguada que se combina con viento procedente del este-sureste para provocar humedad.

Asimismo, Indomet pronosticó que la temperatura se mantendrá calurosa en gran parte del país, principalmente en zonas de llanuras.

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Juan Julio Gómez

Juan Julio Gómez

Veterano periodista que escribe temas internacionales sobre geopolítica, deportes y asuntos bíblicos. Ha trabajado para varios medios internacionales durante su larga trayectoria en la carrera.