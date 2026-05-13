Santo Domingo.- Momentos de tensión y preocupación se vivieron durante una transmisión en vivo del reality “Planeta Alofoke”, luego de que el participante Nacho Estrella sufriera un desmayo frente a las cámaras, situación que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Videos difundidos en plataformas digitales muestran al concursante presentando un aparente malestar físico antes de desplomarse, lo que provocó alarma entre los demás participantes y miembros de la producción. Tras el incidente, usuarios en redes comenzaron a especular sobre un posible infarto, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre su condición médica.

La situación generó una ola de reacciones entre seguidores del programa, quienes expresaron preocupación por el estado de salud del participante y pidieron que se ofrezcan detalles oficiales sobre lo ocurrido.

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En publicaciones compartidas en Instagram y otras plataformas, algunos internautas calificaron el momento como “impactante”, debido a que todo ocurrió mientras el reality se transmitía en tiempo real ante miles de espectadores.

Hasta el momento, ni la producción de Planeta Alofoke ni Santiago Matías han emitido un informe médico oficial sobre el estado de Nacho Estrella o si el desmayo estuvo relacionado con un infarto.

El reality digital, transmitido de manera continua a través de plataformas digitales, se ha convertido en uno de los contenidos más comentados del entretenimiento dominicano en los últimos meses.