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Preocupación en “Planeta Alofoke” tras desmayo de Nacho Estrella; usuarios temen posible infarto

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Preocupación en “Planeta Alofoke” tras desmayo de Nacho Estrella; usuarios temen posible infarto

Santo Domingo.- Momentos de tensión y preocupación se vivieron durante una transmisión en vivo del reality “Planeta Alofoke”, luego de que el participante Nacho Estrella sufriera un desmayo frente a las cámaras, situación que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Videos difundidos en plataformas digitales muestran al concursante presentando un aparente malestar físico antes de desplomarse, lo que provocó alarma entre los demás participantes y miembros de la producción. Tras el incidente, usuarios en redes comenzaron a especular sobre un posible infarto, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre su condición médica.

La situación generó una ola de reacciones entre seguidores del programa, quienes expresaron preocupación por el estado de salud del participante y pidieron que se ofrezcan detalles oficiales sobre lo ocurrido.

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En publicaciones compartidas en Instagram y otras plataformas, algunos internautas calificaron el momento como “impactante”, debido a que todo ocurrió mientras el reality se transmitía en tiempo real ante miles de espectadores.

Hasta el momento, ni la producción de Planeta Alofoke ni Santiago Matías han emitido un informe médico oficial sobre el estado de Nacho Estrella o si el desmayo estuvo relacionado con un infarto.

El reality digital, transmitido de manera continua a través de plataformas digitales, se ha convertido en uno de los contenidos más comentados del entretenimiento dominicano en los últimos meses.

TEMAS: #Nacho Estrella#Planeta Alofoke#posible infarto
Maholi Albuez

Maholi Albuez

Maholi Albuez Periodismo y Redes por la Universidad (UNICARIBE). Ha complementado su preparación en medios con estudios en Locución, Doblaje y Voz Comercial en la Escuela Otto Rivera, y periodismo de investigación a través de la Escuela de Periodismo UAM, Madrid, España. Su desarrollo académico incluye un Diplomado en Perspectivas Globales por la Universidad de Illinois, Estados Unidos, cursos de Gobierno Corporativo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de Ética para la Vida Profesional en la Universidad Nacional de Colombia. Ha fortalecido sus competencias internacionales y lingüísticas, con estudios de portugués en el Instituto Federal de São Paulo, Brasil y de inglés en el Instituto Cultural Dominico Americano. En el ámbito digital, se especializó en Email Marketing y Marketing de Contenido mediante Edutin Academy, una institución educativa virtual con sede en Delaware, Estados Unidos, integrando herramientas de comunicación digital a su práctica profesional.