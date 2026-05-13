Santo Domingo.- El Senado de la República aprobó este miércoles, en segunda lectura, el proyecto de ley que reorganiza el Sistema Dominicano para la Calidad (Sidocal), con el fin de actualizar los órganos, infraestructuras y procedimientos que rigen esta materia en el país.

La pieza legislativa busca adecuar la normativa vigente a las funciones del Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC) y elevar los estándares de servicios técnicos especializados.

El proyecto destaca entre sus propósitos fundamentales la protección de la salud de los seres vivos y el medioambiente, además de fortalecer la productividad de las empresas nacionales.

Con esta regulación, se pretende evitar prácticas comerciales que induzcan al error o engaño a los consumidores, proporcionando mayor confianza en las transacciones de bienes y servicios.

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En la misma sesión, los legisladores aprobaron en primera lectura la designación con el nombre de Rafael Corporán de los Santos a la calle Central del Ensanche Luperón, en el Distrito Nacional.

Asimismo, se sancionó el proyecto que nombra como “Hermanos Isa” al Complejo Deportivo del municipio San José de Ocoa.

Finalmente, el pleno del Senado senatorial aprobó en única lectura una resolución que solicita al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, el remozamiento de los polideportivos de los municipios de Salcedo y Tenares, en la provincia Hermanas Mirabal.