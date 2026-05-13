Riviera Maya. México. La actriz mexicana Ludwika Paleta habló sobre distintos momentos de su carrera artística, desde su recordado personaje de María Joaquina en la telenovela infantil Carrusel, hasta su más reciente participación en la película Deseo, actualmente en cartelera.

Al referirse al personaje que la dio a conocer internacionalmente en la televisión infantil, Paleta confesó que interpretar a María Joaquina fue una experiencia confusa durante su niñez, debido a las actitudes racistas que debía representar en pantalla.

“Para mí es interesante que me lo preguntes, porque creo que nunca me habían hecho esa pregunta tan directamente. De niña era muy confuso y no entendía bien por qué María Joaquina sentía eso hacia un niño de otro color. El racismo siempre me ha parecido algo muy raro”, expresó.

La actriz señaló que en ese entonces no comprendía realmente el significado de aquellos diálogos y considera que simplemente repetía frases que probablemente escuchó en otros lugares.

“A mí me parecía muy raro tener que decir esos diálogos, pero al final era un personaje más. He hecho muchas cosas con las que quizás no he estado de acuerdo en otros proyectos, y lo justifico así: era un personaje que además me trajo muchas cosas lindas”, afirmó. Con casi cuatro décadas de trayectoria artística (38 años específicamente), Paleta valoró de manera positiva su carrera, recordando que inició desde muy pequeña en el mundo del espectáculo.

Ludwika Paleta es la protagonista de la película «Deseo».

Sobre su participación en la película Deseo, que se estrenó el pasado 7 de mayo en México y España, explicó que aborda temas considerados incómodos dentro de la sociedad latinoamericana, especialmente relacionados con la infidelidad femenina y el deseo en mujeres adultas.

“Habla de temas de los que no estamos acostumbrados a conversar, sobre todo en México y Latinoamérica. Parece que a cierta edad la mujer deja de ser deseada o de sentir deseo, y la película toca muchos aspectos como la amistad, la traición, la inocencia, la pérdida y la necesidad de sentirse vista nuevamente por la pareja”, manifestó. La actriz también habló sobre su hijo Nicolás, quien ha comenzado a abrirse camino en el mundo artístico.

“Nicolás es actor y ya lleva algunos años trabajando. Ha participado en varias series y también es músico, así que sí heredó la vena artística”, comentó.

Asimismo, recordó con cariño su participación en la serie Madre, producida por Netflix, cuya tercera temporada ha tenido gran aceptación entre el público.

“La experiencia fue muy linda y ha sido muy exitosa. Aunque ya han pasado varios años, la recuerdo con mucho cariño”, expresó.

En cuanto a sus planes futuros, Paleta aseguró sentirse satisfecha con el momento profesional que vive actualmente, aunque reconoce que necesita tomarse un descanso.

“Estoy muy feliz con todo lo que está pasando. Viene un proyecto tras otro, así que ahora toca descansar un poquito”, dijo.

Emprendimiento de Ludwika

Además de la actuación, a su paso por los Premios Platinos Xcaret 2026 habló, de cómo desarrolla su nueva faceta como emprendedora con una línea de cuidado de la piel llamada Sklin, creada por ella misma.

“Tengo una línea para el cuidado de la piel y estoy muy contenta porque es algo que desarrollé desde cero. Soy la creadora de los productos, elaborados con ingredientes naturales y limpios, sin tantos químicos. Como emprendedora ha sido muy retador, pero también muy satisfactorio”, concluyó.