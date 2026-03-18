Fuerza anti pandillas

En la misma frontera dominico-haitiana, funcionarios diplomáticos de Estados Unidos ofrecieron al canciller Roberto Álvarez y a altos mandos militares detalles sobre el despliegue en Haití a partir del 1 de abril de la Fuerza de Supresión de Pandillas, con el propósito de enfrentar grupos armados que asolan a esa nación.

El gobierno dominicano solicitó a su homólogo estadounidense información sobre la transición hacia la nueva fuerza internacional que sustituirá a la misión de seguridad liderada por Kenia, petición que fue atendida durante ese encuentro en el que participaron diplomáticos de ese país acreditados en Haití.

Han pasado seis meses desde que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la conformación de una fuerza antipandillas para reemplazar al contingente keniano que no pudo con el propósito de contener a las bandas que controlan gran parte de Puerto Príncipe.

La actual misión de seguridad y de apoyo a la policía haitiana nunca pudo recabar la cooperación económica y en equipos militares prometida por la comunidad internacional, ni logró sobrepasar el número de 600 efectivos con lo que ha tenido que lidiar contra grupos armados que triplican la cantidad de integrantes.

Con toda razón, la Cancillería dominicana solicitó al Departamento de Estado detalles sobre la integración y preparación de la nueva fuerza internacional que arribará a Haití, cuyo primer contingente de soldados de la República Africana de Chad, llegaría a la capital haitiana a principios de abril.

Ojalá que esta vez, las grandes economías muestren voluntad de cooperar con Haití, que emprende un difícil camino hacia la rehabilitación de la democracia e institucionalidad, por lo que hoy como nunca se requiere que el nuevo contingente, que sería de cinco mil efectivos, cuente con total respaldo internacional.

El despliegue de la nueva Fuerza de Supresión de Pandillas implicará el reforzamiento de la vigilancia militar en la frontera, lo que la parte dominicana dejó claramente establecido en el encuentro con personal diplomático de Estados Unidos, porque si algo no puede variar es el control absoluto del hilo fronterizo.

Esa reunión ha servido, según lo relatado por el canciller Álvarez, para reiterar la firme determinación de República Dominicana de reclamar en todos los escenarios el compromiso de la comunidad internacional de acompañar al gobierno y pueblo haitiano en afrontar su agobiante crisis económica, política y social.