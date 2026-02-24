República Dominicana sufrió ayer un segundo apagón general en poco más de tres meses, esta vez la interrupción total del sistema eléctrico se produjo a las 10:53 de la mañana y a las 3:00 de la tarde se restableció el 30 % del servicio, por lo que la mayor parte del país continuó sin energía por varias horas más.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, atribuyó el crack eléctrico a “un disparo en la línea de 138 kilovoltios (KV) Hainamosa-Villa Duarte, y que el proceso de recuperación se desarrollaba de manera ordenada y “bajo estricto criterio técnico”.

En la tarde, el presidente Luis Abinader informó que el servicio se restablecería a partir de las 5:00 de la tarde, pero cerca de las 9:00 de la noche, Santos dijo que el 60 % del sistema ya estaba operando y Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de Empresas Distribuidoras de Electricidad, dijo que “antes de la medianoche” el sistema estaría restablecido.

Como ocurrió el 11 de noviembre cuando se produjo el apagón anterior, que se prolongó por más de nueve horas, este lunes la abrupta interrupción de la energía eléctrica provocó intermitencia o suspensión en el Metro de Santo Domingo, en el servicio de teleféricos y taponamientos en el tránsito.

No parece normal que en poco más de tres meses se registre otra interrupción general del sistema eléctrico, más aun si el anterior fue atribuido a “error humano” en una subestación de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), por lo que las autoridades tendrán que establecer con absoluta claridad las causas de este nuevo incidente.

El apagón de noviembre provocó la destitución de los directores de la ETED y de la Oficina Sistema de Reordenamiento del Transporte (Opret), pero en esta ocasión se requiere que el Gobierno ausculte gravísimas falencias que afectan al sistema eléctrico nacional, comenzando por las pérdidas técnicas y comerciales que sobrepasan el 36 %.

La red de distribución eléctrica no ha sido modernizada al ritmo de la creciente demanda de generación y transmisión, como tampoco disminuyen los altos niveles de morosidad y fraude a través de unas 800 mil conexiones ilegales, ni tampoco de los subsidios eléctricos que al 2024 alcanzaron los RD$92,992.8 millones.

Este segundo apagón general debería motivar al Gobierno a tomar en serio la persistente y agravada crisis del subsector eléctrico, cuyos problemas ancestrales relacionados con las plataformas de generación y distribución no tienen soluciones a la vista a causa de una combinación de falta de planificación y de voluntad política.