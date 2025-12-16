Fuerza del Pueblo rechaza fusión del Minerd y Mescyt por falta de sustento técnico

Santo Domingo.– La Secretaría de Educación de la Fuerza del Pueblo manifestó su oposición al proyecto de ley que busca unificar el Ministerio de Educación con el de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, al considerar que la propuesta fue presentada sin estudios técnicos ni consenso previo.

La entidad política sostiene que la iniciativa podría generar desorden institucional, afectar la autonomía universitaria y poner en riesgo áreas clave como la investigación científica y la innovación.

Además, advirtió que la discusión de esta reforma ocurre en medio de cuestionamientos por el caso Senasa, lo que —a su juicio— desvía la atención pública.

La Fuerza del Pueblo exhortó al Congreso Nacional a evaluar con cautela la propuesta y priorizar los temas que afectan directamente a la población.