Santo Domingo.-El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, calificó este lunes como “un exceso” la intimación realizada por la Junta Central Electoral (JCE) a la manifestación convocada por el partido Fuerza del Pueblo (FP), señalando que esta acción se suma a una tendencia preocupante de los órganos electorales a intervenir en derechos constitucionales y en la autonomía de los partidos políticos.

Durante su intervención en el programa radial El Gobierno de la Tarde, Pujols advirtió que la medida de la JCE “se parece demasiado” a sentencias recientes del Tribunal Superior Electoral (TSE), las cuales, dijo, han pretendido incidir injustificadamente en la vida interna del PLD.

Expresó que estas actuaciones revelan un patrón institucional que merece atención responsable por parte de la sociedad y del liderazgo político.

A su juicio, existe un riesgo de que las autoridades electorales desborden los límites de sus facultades.

Pujols recordó que la Constitución protege la autonomía de los partidos y las libertades de reunión, marcha y expresión del pueblo dominicano, las cuales, subrayó, no dependen de simpatías ni colores.

Defensa del sistema democrático

El dirigente peledeísta afirmó que, aunque FP no se pronunció cuando decisiones del TSE afectaron al PLD, ese partido defenderá el derecho de todas las organizaciones políticas y de la ciudadanía a expresarse dentro del marco constitucional.

“Esto no se trata de coyunturas. Se trata de defender el sistema de partidos y la libertad democrática del país. Cuando se limitan injustificadamente estos derechos, se afecta a toda la democracia”, indicó.

Pujols insistió en que la institucionalidad electoral debe actuar con prudencia y respeto a las garantías fundamentales, evitando decisiones que puedan interpretarse como restricciones arbitrarias.

Asimismo, llamó a la opinión pública a observar el comportamiento de los organismos electorales para asegurar el equilibrio democrático previo a los procesos electorales venideros.

Advertencia de la JCE a la Fuerza del Pueblo

La JCE intimó formalmente a Fuerza del Pueblo para que ajuste sus actividades a la normativa electoral, tras advertir que la marcha realizada el domingo podría constituir propaganda electoral anticipada, una práctica sancionable según la ley vigente.

El órgano electoral recordó que las actividades políticas deben enmarcarse en los plazos establecidos y mantenerse dentro de los límites que garantizan la equidad entre las organizaciones participantes.

La advertencia provocó reacciones inmediatas en distintos sectores, avivando el debate sobre el alcance de las regulaciones electorales y el equilibrio entre control institucional y derechos democráticos.

El tema continúa generando discusiones dentro del escenario político dominicano, especialmente de cara al calendario preelectoral del país.