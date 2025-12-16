Jaime Fernández afirma que el PLD renace y recupera la credibilidad ciudadana

Santo Domingo.– El exvicepresidente de la República Jaime David Fernández Mirabal afirmó que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) atraviesa un proceso de renacimiento político, recuperando la credibilidad de la población y encaminándose hacia un nuevo triunfo electoral.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante el acto de replantación de un árbol de limoncillo en el patio de la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, como parte de las actividades conmemorativas del 52 aniversario de la fundación del PLD. El nuevo árbol sustituye a uno centenario que, por el peso de los años, cayó recientemente y que durante décadas sirvió de símbolo e inspiración para la militancia peledeísta.

“Este árbol que estuvo aquí ha dado paso al que hemos sembrado hoy, expresando el renacer del Partido de la Liberación Dominicana y rindiendo homenaje a aquel que durante tantos años ofreció sombra e inspiración a compañeros y compañeras”, expresó Fernández Mirabal.

Comité Central

El acto contó con la presencia del presidente del PLD, Danilo Medina; el secretario general Johnny Pujols; miembros del Comité Político, del Comité Central, dirigentes de base y servidores de la organización.

Fernández Mirabal, reconocido ambientalista y agrónomo, explicó que el árbol original tenía más de 100 años, cuando la zona aún formaba parte de una antigua villa del sector Gazcue. Recordó además que el fruto del limoncillo es conocido como quenepa en el sur del país, un nombre de origen taíno.

Construcción de un partido

Al referirse al legado del profesor Juan Bosch, fundador del PLD, destacó que este “sembró ideas, valores, trabajo, planes y propuestas”, lo que permitió la construcción de un partido con fuerte sentido de pertenencia colectiva, capaz de gobernar durante 20 años, promoviendo crecimiento económico, estabilidad, paz social y respeto a los derechos humanos.

“Este pequeño árbol de limoncillo que hoy replantamos es un símbolo del renacer de la esperanza. El reto del Partido de la Liberación Dominicana es recuperar plenamente ese sentido de pertenencia colectiva, ahora que hemos fortalecido nuestra credibilidad”, concluyó Fernández Mirabal.