La candidata presidencial Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, saluda a sus simpatizantes en el distrito de San Juan de Lurigancho, Lima, Perú, el sábado 9 de mayo de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

Lima, Perú.-Un mes después de las elecciones, el conteo final de votos en Perú confirmó el escenario definitivo: la candidata conservadora Keiko Fujimori y el nacionalista Roberto Sánchez se disputarán la presidencia del país en una segunda vuelta electoral programada para el 7 de junio.

Fujimori, candidata de Fuerza Popular, encabezó la votación con 17,18%, al contabilizarse el 100% de las actas de los comicios del 12 de abril que publicó el viernes en su página de internet la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Sánchez, de Juntos por el Perú, quedó segundo con 12,03%.

Sin embargo, el Tribunal Electoral de Perú anunció que recién el domingo proclamará a los dos candidatos que irán a segunda vuelta.

Fujimori, hija del fallecido exmandatario Alberto Fujimori, llega por cuarta vez a un balotaje presidencial en Perú.

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A sus 50 años, la ex primera dama durante el gobierno de su padre (1990-2000) y excongresista busca romper su racha de derrotas presentándose como la mejor opción para imponer orden en un país agobiado por la creciente delincuencia.

Sánchez, quien fue ministro de Comercio Exterior del sentenciado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), pasó a la segunda vuelta tras ganar votos de los Andes y la Amazonía con promesas que incluyen la renegociación de contratos de explotación de recursos naturales y el aumento del salario de los maestros.

El candidato, que tiene más seguidores en las regiones rurales del interior de Perú, portó durante la campaña el sombrero de paja y ala ancha que le prestó Castillo al visitarlo en la cárcel donde cumple una sentencia de 11 años por conspiración para la rebelión.

Más del 70% de los electores no votaron ni por Fujimori ni por Sánchez en la primera vuelta, por lo que ambos candidatos deberán formar coaliciones si desean triunfar en el balotaje.

Fujimori ganó en 10 regiones ubicadas principalmente en la costa del Pacífico y la Amazonía. Sánchez se impuso en 11 regiones, en especial en los Andes y las zonas rurales. Ninguno triunfó en Lima, donde se concentra un tercio de la población peruana.

El candidato presidencial Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, llega para reunirse con simpatizantes en la comunidad de Huaycán, Lima, Perú, el sábado 9 de mayo de 2026. (AP Foto/Martín Mejía)

Aunque el conteo de votos concluyó el viernes, desde hace semanas Fujimori y Sánchez se mostraban seguros de haber pasado al balotaje. La víspera, incluso, cruzaron declaraciones sobre los lugares donde deberían realizarse los debates previos al balotaje del 7 de junio.

En su primera declaración tras el fin del conteo, Sánchez dijo a la prensa que existe “la inmensa necesidad de una gran coalición democrática” para derrotar a la criminalidad que “se ha unido a la mafia política” representada por los partidos del Congreso, incluido el de Fujimori.

Fujimori indicó por su parte que el gobierno de su padre derrotó al grupo terrorista Sendero Luminoso y acabó con la inflación galopante de inicios de la década de 1990 y que ella vencerá a la delincuencia para que los peruanos puedan “vivir tranquilos”.

Perú sufre una larga crisis política que vio pasar a ocho presidentes en casi una década de enfrentamientos entre el Parlamento y el Ejecutivo y protestas sociales que dejaron 50 manifestantes muertos entre 2022 y 2023.