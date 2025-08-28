Santo Domingo – La Fundación Corripio dio a conocer este jueves los galardonados de la XV edición de los Premios Fundación Corripio 2025, que reconocen la excelencia en las artes, las ciencias, la comunicación y el compromiso social en la República Dominicana.

Galardonados de la XV edición de los Premios 2025

El expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, recibió el premio en Ciencias Sociales y Jurídicas por su trayectoria en el derecho constitucional, su papel en la Constitución de 2010 y su legado como primer presidente del alto tribunal.

En Ciencias Naturales y de la Salud, categoría Neumología, fue reconocido Jorge Gerardo Marte Báez por su labor médica y académica, así como su liderazgo en la formación de profesionales de la medicina.

El galardón en el área artística recayó en Edmundo Poy, pionero de la danza contemporánea y creador del Festival de Encuentro de Danza Contemporánea, con una carrera dedicada a la formación de bailarines y coreógrafos.

En Comunicación, categoría Periodismo Económico, el premio fue otorgado al periodista José Jairon Severino Duarte, destacado por su formación en economía y su capacidad de innovar en medios digitales.

El Premio Familia Corripio Alonso correspondió al Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), por su servicio a niños y niñas con autismo, síndrome de Down y parálisis cerebral, promoviendo su desarrollo e integración social.

Los jurados fueron:

Iván González Vidal e Igor Bassa Kury en Ciencias Naturales y de la Salud (Neumología); José Chez Checo y Héctor Luis Martínez en Ciencias Sociales y Jurídicas (Derecho Constitucional); Carlos Veitía, director artístico y general del Teatro Nacional, y Josefina Miniño, maestra y bailarina profesional, en Arte (Danza Contemporánea); y las periodistas Inés Aizpún y Emilia Pereyra en Comunicación (Periodismo Económico).

El anuncio se realizó en la Sala Manuel Rueda, encabezado por José Luis Corripio Estrada (Pepín), presidente de la fundación, junto a Ana Corripio de Barceló, y los asesores José Alcántara Almánzar y Juan Daniel Balcácer.

Cada premiado recibirá una estatuilla, un diploma y un millón de pesos, en una ceremonia pautada para el 18 de noviembre de 2025, a las 7:00 de la noche, en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.