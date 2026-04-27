Carretera Barahona-Enriquillo avanza junto al bulevar de San Rafael y otras obras clave

SAN RAFAEL, Barahona.– La construcción del bulevar del balneario de San Rafael, ubicado en la carretera Barahona-Enriquillo, avanza a buen ritmo y podría estar lista en los próximos meses, mientras que la conclusión total del proyecto se prevé para finales de 2026 o inicios de 2027.

Considerada una de las obras más esperadas por la población, el proyecto ha tomado nuevo impulso con jornadas de trabajo continuas. El bulevar incluirá un imponente mirador frente al mar Caribe, con muro de contención, que promete ofrecer una de las vistas más atractivas del litoral dominicano.

El tramo, de unos 800 metros lineales, contará además con paseo peatonal, pasarela, cuatro carriles vehiculares, un viaducto, así como señalización e iluminación. Se proyecta como una parada obligatoria tanto para turistas como para residentes, quienes dispondrán de un espacio único en la región Sur.

Como parte de la intervención, tras el viaducto de San Rafael se contempla la construcción de un solo puente para sustituir dos estructuras actuales sobre los brazos del río San Rafael, lo que permitirá eliminar curvas peligrosas en puntos como La Virgen y Villa Miriam.

Ingenieros a cargo del proyecto indicaron que se han reforzado las brigadas y extendido los turnos de trabajo, con el objetivo de agilizar la terminación de la carretera Barahona-Enriquillo y resaltar el potencial turístico de la zona.

La vía está siendo intervenida en su totalidad. No obstante, los trabajos más complejos se concentran en el área del mirador de San Rafael, en el tramo descendente desde La Pipa, y en el puente Las Merceditas, donde la estrechez de la vía representa un desafío técnico.

El proyecto incluye la colocación de nuevo asfalto en varios tramos, reacondicionamiento en otros, así como señalización y la instalación de barandas de seguridad en zonas vulnerables, a lo largo de los más de 35 kilómetros entre Barahona y Enriquillo.

Durante un recorrido realizado por periodistas, se observó a brigadas de entre 10 y 12 obreros trabajando de forma activa, lo que permite proyectar avances significativos en los próximos seis o siete meses.

Sin embargo, uno de los principales retos sigue siendo el tramo conocido como “El Derrumbao”, entre San Rafael y La Ciénaga, cuya solución continúa en evaluación por parte del Gobierno debido a su alto costo.

Mientras se define una intervención en esa zona, la empresa IDC Construcción avanza por tramos, con la meta de que antes de finalizar el año los usuarios dispongan de una vía más segura y moderna entre Barahona y Enriquillo.

Carretera Cabral-Polo

De manera paralela, la empresa IDC Construcción trabaja en la carretera Cabral-Polo, cuya entrega está prevista para el 15 de junio, según fuentes vinculadas al proyecto.

Las labores se mantienen activas, aunque restan aproximadamente dos kilómetros por intervenir. Esta vía forma parte de un circuito estratégico que conecta la provincia de Barahona con la carretera Sánchez, en dirección a Pedernales.

Se trata de una ruta de montaña concebida como alternativa a la carretera Barahona-Pedernales, especialmente ante eventuales emergencias. En el trayecto, múltiples empresas trabajan en distintos tramos con equipos pesados.

Aunque sectores como El Higuero, El Naranjal y Los Arroyos cuentan con condiciones viales adecuadas, el acceso hacia el municipio de Polo aún presenta dificultades debido al estado de la carretera y a los trabajos en ejecución.