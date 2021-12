George Clooney y Ben Affleck trabajaron juntos en una nueva película

Preocupado

Los famosos actores de Hollywood, George Clooney y Ben Affleck trabajaron juntos en su nueva película titulada The Tender Bar, que se estrenará en los cines el próximo 17 de diciembre y en Amazon Prime Video el 7 de enero.

Escenas en un bar

Y ahora Clooney, quien dirigió la cinta, confesó en una nueva entrevista con The Times of London, que estaba “preocupado’” con las escenas de Affleck en un bar, puesto que el novio de Jennifer López es un “alcohólico en recuperación”.

Affleck ingresó en rehabilitación por primera vez en 2001 y admitió el año pasado en una entrevista con el New York Times que sus problemas con la bebida se intensificaron durante el final de su matrimonio con su exesposa, Jennifer Garner.

Podría suspenderse

Aunque Christian Chávez reveló en entrevista con MTV Brasil que la gira internacional de RBD sigue en los planes de los exintegrantes, este tour al parecer podría suspenderse pues uno de los integrantes no quiere vacunarse, según informó una fuente.

La fuente

La fuente reveló al programa de televisión “Con Permiso” que el tour podría no realizarse debido a la actual situación de la Covid-19 y de uno que otro integrante del sexteto que no se quiere vacunar.

La conductora Martha Figueroa aseguró que Anahí solo estará en la gira si todos sus compañeros estén debidamente vacunados. Figueroa y Pepillo Origel confirmaron que quien no se quiere vacunar es Christopher Uckermann.

¿A la política?

El actor Matthew McConaughey ha descartado postularse para ser el próximo gobernador de Texas. A través de las redes sociales el intérprete de 52 años sugirió que puede marcar la diferencia y “ser más útil en esta vida” de otras maneras.

Responde

En un video compartido en la red social Twitter, McConaughey aclaró: “Durante los últimos dos años he estado trabajando en la respuesta a la pregunta de cómo puedo ser más útil en esta vida en el futuro.

Una categoría de servicio que he estado explorando es la política. He estado considerando postularme para gobernador de Texas. Es un camino humilde e inspirador para reflexionar. También es un camino que elijo no tomar en este momento”.