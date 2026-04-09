Gobierno Actualidad Noticias importante

Gobierno iniciará este viernes consultas con Danilo y Leonel sobre crisis por guerra

Por
Gobierno iniciará este viernes consultas con Danilo y Leonel sobre crisis por guerra

El Gobierno dominicano iniciará este viernes una serie de consultas de alto nivel con el liderazgo político del país, destacando encuentros con los expresidentes Danilo Medina y Leonel Fernández, anunció el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.

El funcionario detalló que el objetivo central es unificar criterios y establecer una postura país frente a las posibles repercusiones de la inestabilidad en Medio Oriente.

Gobierno busca integrar visiones

Paliza expresó que dichas reuniones pretenden integrar diversas visiones para blindar la economía y la paz social ante el complejo panorama internacional.

«Buscamos articular una respuesta coordinada que nos permita fortalecer la capacidad de reacción del país frente a un escenario global incierto», señaló el funcionario.

TEMAS: #Abinader#Danilo#El Nacional Digital#leonel#Luis Abinader#noticias de hoy#Periódico El Nacional
El Nacional

El Nacional

Es la voz de los que no tienen voz y representa los intereses de aquellos que aportan y trabajan por edificar una gran nación