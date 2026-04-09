El Gobierno dominicano iniciará este viernes una serie de consultas de alto nivel con el liderazgo político del país, destacando encuentros con los expresidentes Danilo Medina y Leonel Fernández, anunció el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.

El funcionario detalló que el objetivo central es unificar criterios y establecer una postura país frente a las posibles repercusiones de la inestabilidad en Medio Oriente.

Gobierno busca integrar visiones

Paliza expresó que dichas reuniones pretenden integrar diversas visiones para blindar la economía y la paz social ante el complejo panorama internacional.

«Buscamos articular una respuesta coordinada que nos permita fortalecer la capacidad de reacción del país frente a un escenario global incierto», señaló el funcionario.