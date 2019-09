Santo Domingo Este.-El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, afirmó este martes que todas las condiciones están dadas para ganar las primarias internas del PLD previstas para el próximo 6 de octubre, “fecha a partir de la cual veremos una organización unida y bien cohesionada”.

“Verdaderamente soy la sangre nueva que necesita la política a partir del próximo año, con una propuesta moderna e inclusiva”, dijo durante el discurso que pronunció ante una gran concurrencia de sus seguidores en el Pabellón de Balonmano del Parque Mirador del Este.

Castillo dijo que procurará ejercer la Presidencia de la República, promoviendo una gestión de unidad nacional para llevar bienestar a toda la población.

Aseguró que su propuesta para gobernar constituye la de un liderazgo moderno basado en nuevas ideas para hacer avanzar al país y continuar por el camino del progreso.

“Soy un político del siglo 21, les pido que dejemos atrás la vieja manera de hacer política e iniciemos juntos un camino hacia una nueva manera basada en la decencia y el respeto hacia los demás, en el intercambio de ideas con altura, para trabajar juntos en una nueva visión de país. Les exhortó a que no desmeriten ni critiquen a nadie, no importa el litoral político al que pertenezcan, recuerden ¡¡El que está ganaó, no pelea!!!”, aseveró.

Observó que los discursos negativos son los que ha generado desinterés en la política en una parte de la población, y que alimentan el germen de un fenómeno encabezado por críticos que se abrazan a la antipolítica.

“En cambio, nosotros llegaremos a la dirección del Estado para continuar los lineamientos de las gestiones de gobierno del presidente Danilo Medina, ejerciendo el poder en base a controles estrictos de transparencia y el compromiso con la gente”, agregó.

Precisó que su misión consistirá en contribuir a consolidación y ampliación los avances sociales, hacer frente a la eliminación de la violencia contra la mujer, superar la guerra contra las drogas, fomentar mejores condiciones de vida para la juventud y dar respuestas adecuadas al cambio climático, entre otras cuestiones.

El dirigente peledeísta dijo que no irá al Palacio Nacional a improvisar, en vista de que sabe perfectamente cómo construir la sociedad del bienestar y el país de oportunidades que demandan las futuras generaciones de habitantes de la República Dominicana.

Adelantó que una de las primeras medidas será la de apoderar al Congreso Nacional de una reforma para ofrecer oportunidades de desarrollo a la juventud, incluyendo el establecimiento del primer empleo.

“Estoy listo para gobernar a esa República Dominicana que requiere de profundizar en políticas que promuevan y desarrollen los procesos productivos, políticas inclusivas y se promueva la cohesión social, de manera que reafirmen la identidad nacional, en un marco de participación, pluralidad, equidad de género y apertura a la interacción con el entorno regional y global”, expresó.

Dijo que representa una sangre nueva en la política dominicana que no solo dice serlo, sino que, en la práctica, brindará bienestar a la población en general.

Refirió que quienes le conocen saben que es un hombre orientado a resultados, al que le gusta más actuar que hablar y que en eso también aprendió de su maestro, Danilo Medina.