El precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, exhortó ayer a sus oponentes internos a que no lo vean como una amenaza, sino como la única oportunidad que tiene esa organización para retener el poder en el 2020.

El político habló sobre el particular durante un acto de apoyo en la provincia Hermanas Mirabal, donde manifestó que sus competidores se han puesto muy nerviosos por el repunte de su candidatura, al tiempo que instó a sus seguidores a no dejarse provocar “porque el que está ganao, no pelea”.

Castillo expuso que, como un político del siglo XXI, ejecuta una nueva política, basada en la decencia y el respeto a los demás.

“Dejemos atrás la vieja política de los insultos y las cosas negativas, basadas en mentiras y falsedades, y caminemos por una nueva política”, dijo. De mis labios nunca saldrán frases negativas, peyorativas o insultantes contra algún compañero de partido”, expuso.

El precandidato presidencial peledeísta durante el acto en el polideportivo de Salcedo, instó a todos los presentes a motivar tanto a los miembros de esa organización como a todos los ciudadanos con edad de votar, a participar en las primarias abiertas del PLD de este domingo.

“Nuestro pueblo anhela sangre nueva y nuevas ideas para transitar por nuevos caminos hacia una política al servicio de la gente, ruta iniciada por el presidente Danilo Medina y con la cual estoy altamente comprometido, no solo con continuar, sino también a agregarle valor para mejorar cada día más las condiciones de vida de los dominicanos y dominicanas”, puntualizó.

De su lado, el ex vicepresidente y miembro del Comité Central del PLD, Jaime David Fernández Mirabal, expresó que Gonzalo será el próximo Presidente de la República.

Valoró que cuando el aspirante fungió como ministro de Obras Públicas, éste siempre dijo presente y dio su mano solidaria a todas las iniciativas que les sometieron a favor del desarrollo de esa provincia.

“Si el compañero presidente Danilo Medina lo ha hecho bien, él tiene las nuevas ideas para hacer mejor lo que hemos hecho bien”, expuso.

En tanto, el senador Luis René Canaán sostuvo que esa provincia es un ícono del peledeísmo en República Dominicana “que nos ha llenado de gloria y esta vez no será la diferencia”.

Indicó que Danilo Medina ha sido el Presidente que más ha hecho por esta provincia, pues puso su nombre en letras de oro en Villa Tapia, Tenares y Salcedo.

“Y tenemos nosotros un preciado retoño de Danilo al que debemos todos juntos llevarlo al poder y se llama Gonzalo Castillo. Votar por Gonzalo es votar por Danilo Medina. Gonzalo es la versión mejorada de Danilo”, dijo el legislador peledeísta.