Grupo Ramos se lanza al mercado de valores con fideicomiso inmobiliario por más de RD$6,200 millones

La operación, a través de la Fiduciaria Reservas, marca la entrada de la empresa al mercado de capitales como vía de financiamiento, en línea con la tendencia de grandes corporaciones locales que buscan diversificar sus fuentes de recursos.

El grupo empresarial Grupo Ramos se lanzó formalmente al mercado de valores dominicano con la estructuración del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Multiplaza FR No. 02, un instrumento de inversión respaldado en activos inmobiliarios comerciales ubicados en la región Este del país.

La operación, a través de la Fiduciaria Reservas, marca la entrada de la empresa al mercado de capitales como vía de financiamiento, en línea con la tendencia de grandes corporaciones locales que buscan diversificar sus fuentes de recursos.

El fideicomiso permitirá a inversionistas participar en los ingresos generados por dos plazas comerciales: Multiplaza Higüey y Multiplaza La Romana, que en conjunto cuentan con 176 locales comerciales, áreas de estacionamiento y espacios destinados a actividades económicas.

A través de este instrumento, el público podrá adquirir valores con un precio nominal de RD$1,000, obteniendo una participación proporcional en las utilidades o pérdidas que generen los activos, principalmente por concepto de alquiler de locales.

“La iniciativa está constituido como un fideicomiso de oferta pública de valores de renta variable aprobado por la Superintendencia del Mercado de Valores… En el mismo se les otorga a los tenedores derecho a una parte alícuota de las utilidades o pérdidas que genere el Patrimonio Fideicomitido. Los inversionistas interesados podrán comprar los valores estructurados y colocados por Inversiones & Reservas y Parallax Valores Puesto de Bolsa, las cuales serán emitidas con cargo al Patrimonio Fideicomitido”, explica.

De acuerdo a Grupo Ramos, la calificación de riesgo con que inicia las colocaciones de estas acciones es «A+», dada por la agencia calificadora Feller Rate.

Tiempo colocación acciones del Grupo

El período de colocación de la oferta primaria estará “abierto desde el 8 hasta el 28 de abril de 2026. En caso de pasada esta fecha, puedes invertir en mercado secundario”, señala Grupo Ramos en una publicación, tiempo durante el cual los inversionistas podrán adquirir los valores.

De acuerdo a la Fiduciaria Banreservas, los recursos captados serán utilizados para cubrir necesidades de capital, reducir pasivos financieros, adquirir nuevos activos y desarrollar nuevas oportunidades de inversión, incluyendo la expansión de las operaciones comerciales existentes.

La negociación de estos valores tiene el respaldo de la Bolsa de Valores de la República Dominicana, con custodia a cargo de Depósito Centralizado de Valores de la República Dominicana (Cevaldom), lo que garantiza la seguridad en el registro y manejo de las inversiones. Mientras que, la representación de los tenedores recaerá en Salas, Piantini & Asociados.

Los valores emitidos tendrán un vencimiento proyectado para el 9 de abril de 2041, estableciendo un horizonte de inversión de hasta 15 años para los participantes interesados en este instrumento.

Con esta operación, Grupo Ramos se suma al grupo de empresas dominicanas que han decidido incursionar en el mercado de valores, contribuyendo al dinamismo del sistema financiero y ampliando las opciones de inversión disponibles para el público.

Respecto a las ganancias, la entidad explica que, los rendimientos generados por el fideicomiso, provenientes principalmente de los alquileres, se distribuirán entre los inversionistas de manera trimestral.

¿Qué es un fideicomiso?

Esta herramienta de inversión es un contrato legal y financiero mediante el cual una empresa, en este caso Grupo Ramos (fideicomitente), transfiere la propiedad de ciertos activos (las dos Multiplazas, Romana e Higüey) a una entidad administradora regulada y supervisada conocida como fiduciaria (Fiduciaria Reservas).

La fiduciaria gestiona estos activos siguiendo instrucciones claras y en beneficio de los inversionistas que adquieren los valores de fideicomiso.