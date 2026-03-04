El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, presentó un nuevo Gobierno de transición, que deberá centrarse en la seguridad, la recuperación económica y la organización de elecciones previstas para el 30 de agosto, en medio de la profunda crisis política e institucional que vive el país.

Esta remodelación se produce casi un mes después de que el actual primer ministro asumiera en solitario la gobernanza del país, tras el fin del mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT), el pasado 7 de febrero, y una semana después de la firma del Pacto Nacional para la Estabilidad y la Organización de las Elecciones por los partidos y agrupaciones políticas.

El jefe del Gobierno reafirmó que la acción gubernamental se articulará en torno a la seguridad, la recuperación económica y social y la organización de elecciones, anunció este martes en la noche en una comparecencia.

Haití celebró sus últimos comicios entre 2015 y 2016, durante un período de transición que culminó con la elección de Jovenel Moïse, quien asumió la presidencia el 7 de febrero de 2017 y fue asesinado el 7 de julio de 2021, meses después de que el Consejo Superior del Poder Judicial diera por terminado su mandato.

Reparto de cargos

En el nuevo Gobierno de transición, con once ministros nuevos y seis ratificados, figuran:

Serge Gabriel Collin , ministro de Economía

, ministro de Economía Sandra Paulémon , ministra de Planificación

, ministra de Planificación Raina Forbin , ministra de Asuntos Exteriores

, ministra de Asuntos Exteriores Mario Andrésol , ministro de Defensa

, ministro de Defensa Marcelin Aubourg , ministro de Agricultura

, ministro de Agricultura Marc Elie Nelson , ministro de Asuntos Sociales

, ministro de Asuntos Sociales Valery Fils-Aimé , ministro de Medio Ambiente

, ministro de Medio Ambiente Emmanuel Ménard , ministro de Cultura

, ministro de Cultura Stéphanie Smith , ministra de Turismo

, ministra de Turismo Pythagore Dumas , ministro de Deportes

, ministro de Deportes Vijonet Demero, ministra de Educación

Se mantienen en el Gobierno los ministros del Interior (Paul Antoine Bien-Aimé), Justicia (Patrick Pelissier), Sanidad (Bertrand Sinal), Condición Femenina (Pédrica Saint Jean), Comercio (James Monazard) y Haitianos Residentes en el Extranjero (Kathia Verdier).

Además, en esta remodelación fueron nombrados: Sharina Lochard, secretaria de Estado de Colectividades Territoriales, y Jean Willio Patrick Chrispin, secretario de Estado de Comunicación.

Medidas del nuevo gobierno

El primer ministro elogió “el sentido del compromiso y el espíritu de superación de los miembros del Gobierno saliente”, quienes trabajaron en un contexto de crisis particularmente difícil.

Fils-Aimé insistió en la necesidad de pasar decididamente a la acción: «Se acabó el tiempo de los discursos bonitos», y llamó a los nuevos ministros a adoptar una gestión “sana, rigurosa y transparente de los recursos públicos”.

Se deberán reforzar las capacidades operativas de la Policía Nacional de Haití, las Fuerzas Armadas de Haití y la Fuerza de Represión de Pandillas para recuperar el control total de las zonas bajo el dominio de grupos criminales y restablecer de forma duradera la autoridad del Estado.

En materia económica, el nuevo ejecutivo deberá poner en marcha medidas concretas, dialogar con representantes del sector privado y socios financieros, acompañar a agricultores y empresarios, reactivar la producción nacional y crear un clima propicio para la inversión, especialmente extranjera.

Asimismo, deberá establecer los mecanismos institucionales, logísticos y de seguridad necesarios para la organización de elecciones “libres, honestas y creíbles”, con vistas a la renovación del personal político y al restablecimiento completo del orden constitucional.

En su comparecencia, Fils-Aimé también hizo un llamamiento al compromiso ciudadano para la construcción de un Haití próspero, basado en unidad, solidaridad y paz, y agradeció el apoyo de socios internacionales para solucionar la crisis que vive el país.