Los haitianos, venezolanos y chinos son los ciudadanos que solicitan la mayor cantidad de residencia en la República Dominicana, según los registros del Ministerio de Interior y Policía.
Se informó que el 57,311 residencias presentada son haitianos; 35,363 para venezolanos; 17,837 chinos; 16,348 estadounidenses; 13,261 para españoles, 13,077 para colombianos; 12,078 para cubanos y 8,939 para italianos. La investigación realizada por Guillermo A. Mota.
El Departamento de Investigación y Estudios Migratorios explica que la distribución de las residencias temporales evidencia una mayor concentración en nacionales haitianos en el país, los cuales representan el 26.5 % del total, seguidos por los venezolanos con un 17.5 % y los chinos con un 6.9 %.
En cuanto a las residencias permanentes, el 18.8 % ha sido otorgado a haitianos, el 9.3 % a ciudadanos chinos y el 9.2 % a estadounidenses.
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Residencia haitianos
Por su parte, en las residencias definitivas se observa un cambio en la composición en donde los ciudadanos chinos lideran representando el 21.2 %, seguido por los haitianos con el 15.7 %, los españoles el 8.6 % y por último los italianos con un 6.0 %.
El Ministerio detalló que este comportamiento, particularmente en el caso de la población haitiana, puede asociarse a patrones estructurales de movilidad transfronteriza caracterizados por la circularidad migratoria.
De igual modo, señaló que dichos patrones están vinculados a la proximidad geográfica y a dinámicas históricas del mercado laboral insular, que favorecen flujos recurrentes y estrategias de inserción laboral no lineales.