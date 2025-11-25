SANTIAGO.-El cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado ayer tarde en una de las habitaciones de su residencia del sector Villa Hortensia, de la comunidad de la Herradura, al suroeste de esta ciudad.

Las autoridades policiales y del Ministerio Público identificaron a la occisa como Yesenia María de León Torres, de 45 años de edad y quien residía junto a sus cinco hijos.

El médico legista actuante en el caso envió el cadáver de la señora al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), para fines de autopsia.

William Hernández, ex-pareja sentimental de la fallecida, declaró que ésta era muy compulsiva y que en varias ocasiones habría intentado contra su vida.

Asimismo, según Hernández, en una ocasión Torres amenazó con lanzarse desde un puente con sus hijos.

Aunque las autoridades policiales y del Ministerio Público realizan las investigaciones, los investigadores manejan la hipótesis del suicidio, aunque no descartan otras posibilidades.

Al lugar se presentaron decenas de vecinos, quienes mostraron su tristeza por el suceso, ya que la dama dejó cinco niños en la orfandad.