Hasta un 39 % de Cuba quedará este sábado a la vez sin corriente por la crisis energética

Cuba tendrá apagones simultáneos este sábado hasta en un 39 % de su territorio durante el horario “pico”, el de máxima demanda de energía, según los datos de la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE), elaborados por EFE.

La isla caribeña ha registrado en esta semana afectaciones entre un 30 % y 40 % en el momento de mayor corte del suministro, frente a un promedio superior al 60 % entre diciembre y marzo.

Esa disminución, según las autoridades cubanas, está relacionada con la llegada del petrolero ruso “Anatoly Kolodkin” a finales de marzo con 100.000 toneladas de crudo. El país cuenta con combustible refinado de ese crudo “hasta finales del presente mes”, explicó el ministro cubano de Energía y Minas, Vicente de la O Levy.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario pico de la jornada una capacidad de generación de 1.925 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.100 MW.

Así, el déficit energético será de 1.175 MW, mientras que la afectación estimada alcanzará los 1.205 MW, es decir, la energía que se desconectará para evitar apagones desordenados.

La crisis energética cubana se explica por la combinación de un factor estructural —un sistema eléctrico profundamente obsoleto— y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero iniciado en enero por Estados Unidos.

En esta jornada, 8 de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o mantenimiento (responsables del 40 % del mix energético).

Otro 40 % del sistema eléctrico dependía de motores de generación, pero esta fuente, que requiere diésel y fueloil, está detenida desde enero por el bloqueo de EE. UU., medida que el Gobierno cubano ha calificado como de “asfixia energética”.

El 20 % restante proviene de gas y fuentes renovables, con un impulso reciente a la energía solar con apoyo chino.