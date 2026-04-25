Denuncian basura y escombros toman calles de Villa Consuelo

Residentes del sector Villa Consuelo, en la capital, denuncian la acumulación de basura y escombros en la calle Esther Sánchez, donde los desechos ocupan gran parte de la vía, limitando el tránsito vehicular a un solo carril.

En el lugar se encuentran restos de electrodomésticos, principalmente neveras y lavadoras, desmantelados sobre el pavimento.

Según testimonios de la zona, personas dedicadas a la recolección informal desarman dichos aparatos para extraer metales y abandonan las piezas restantes en la calle.

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Baura obstruye vía

La obstrucción obliga a los conductores de carros y motocicletas a maniobrar por el espacio reducido que queda disponible.

El flujo vehicular se ve afectado constantemente debido a la magnitud de los residuos depositados frente a establecimientos comerciales del área.

Los vecinos solicitan la intervención de las autoridades municipales para el retiro de los desechos y la limpieza de la vía pública.