El experto agropecuario y exadministrador del Banco Agrícola, Carlos Segura Foster, afirmó que la situación económica y productiva de la República Dominicana contradice las proyecciones de estabilidad de precios emitidas por el Gobierno.

Entrevistado en el programa Ojalá, que se transmite por Tele Santo Domingo, Segura Foster indicó que la canasta básica familiar registró un incremento de RD$2,175 solo durante el mes de febrero, citando estadísticas del Banco Central.

De igual modo, sostuvo que el país enfrenta una crisis de costos interna que se refleja en los precios de los alimentos de consumo masivo.

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El exfuncionario detalló que el arroz ha pasado de un promedio de RD$25 a RD$45 la libra; las habichuelas de RD$40 a RD$90; el pollo de RD$45 a RD$100 y el plátano de RD$15 a RD$35.

A su juicio, estos aumentos oscilan entre el 75% y el 100% en los artículos esenciales de la dieta dominicana.

Proyecta inflación

En el ámbito macroeconómico, el técnico agropecuario señaló que la inflación local en 2025 duplicó el promedio mundial, situándose en un 8.2% frente al 4% global, de acuerdo con datos de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El también dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) atribuyó este comportamiento a un manejo deficiente de la economía interna, destacando que el país tuvo condiciones favorables el año pasado, como un precio del petróleo promedio de US$60 y niveles récord en las exportaciones de oro que no fueron aprovechados para contener el costo de la vida.

Asimismo, criticó la actual política agropecuaria, asegurando que existe un abandono de la producción nacional para favorecer las importaciones. Indicó que en recorridos recientes por el sur del país observó una disminución en la preparación de terrenos y una ausencia de programas estatales de distribución de semillas y fertilizantes.

De igual modo, Segura Foster, advirtió que, ante el aumento del petróleo a US$105 y la inestabilidad internacional, los precios continuarán al alza si no se ejecuta un plan de siembra de ciclo corto de forma inmediata.

Finalmente, el miembro del Comité Central del PLD expresó su preocupación por el nivel de endeudamiento externo del país.