Rafa Rosario al centro, recibe el premio por el Mejor Álbum del Año en los Soberanos 2026.

Santo Domingo.– Los Hermanos Rosario se alzaron la noche de este miércoles con el galardón a Mejor Álbum del Año, por su disco de salsa ‘Infinito Positivo’ durante la entrega de los Premios Soberano 2026.

La reconocida orquesta de merengue competía en esa categoría con Eddy Herrera y su disco ‘Novato Apostador’, así como Fernando Villalona con ‘Hecho a mi manera’, entre otros.

‘Infinito Positivo’ es el primer disco en el que la agrupación adapta su repertorio completamente al género salsa, incluyendo 10 de sus éxitos emblemáticos en colaboración con destacados intérpretes salseros.

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La edición 2026 de los Premios Soberano se celebró en el Teatro Nacional Eduardo Brito, en Santo Domingo, con la conducción de Georgina Duluc y Irvin Alberti.