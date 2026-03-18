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Los Hermanos Rosario: Mejor Álbum del Año por ‘Infinito Positivo’ en Premios Soberano 2026

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Los Hermanos Rosario: Mejor Álbum del Año por ‘Infinito Positivo’ en Premios Soberano 2026

Rafa Rosario al centro, recibe el premio por el Mejor Álbum del Año en los Soberanos 2026.

Santo Domingo.– Los Hermanos Rosario se alzaron la noche de este miércoles con el galardón a Mejor Álbum del Año, por su disco de salsa ‘Infinito Positivo’ durante la entrega de los Premios Soberano 2026.

La reconocida orquesta de merengue competía en esa categoría con Eddy Herrera y su disco ‘Novato Apostador’, así como Fernando Villalona con ‘Hecho a mi manera’, entre otros.

‘Infinito Positivo’ es el primer disco en el que la agrupación adapta su repertorio completamente al género salsa, incluyendo 10 de sus éxitos emblemáticos en colaboración con destacados intérpretes salseros.

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La edición 2026 de los Premios Soberano se celebró en el Teatro Nacional Eduardo Brito, en Santo Domingo, con la conducción de Georgina Duluc y Irvin Alberti.

TEMAS: #Infinito positivo#Los Hermanos Rosario#Premios Soberano 2026
Lázaro Medina Familia

Lázaro Medina Familia

Hijo, hermano, padre, esposo y católico. Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Periodista con larga experiencia en temas de actualidad. Desde el 2015 formo parte del gran equipo de El Nacional donde me desempeño como redactor y coordinador de contenido. Previamente estuve en Telesistema 11 y El Nuevo Diario. Ganador de una Mención especial en el Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua 2024, por la serie de reportajes 'Ríos y balnearios'.