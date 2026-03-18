Santo Domingo.-El comunicador y creador de contenido Lord Jáquez sugirió ampliar la categoría digital de los Premios Soberano, al considerar que el crecimiento de los contenidos en plataformas digitales requiere mayor reconocimiento dentro de la premiación.

“El año próximo la categoría digital se va a ampliar, es algo que Acroarte debe hacer, porque definitivamente es una realidad. Esto no va a pasar de moda; los programas digitales están marcando la pauta, y yo espero que esto sirva para que Acroarte amplíe más categorías en el ámbito digital”, expresó Vladimir Jáquez, su nombre de pila.

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El también influencer, quien está nominado por cuarta ocasión en la categoría Mejor Programa Digital, valoró el respaldo del público y la evolución de los medios, destacando que el consumo actual está cada vez más enfocado en plataformas digitales.