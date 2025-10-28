Santo Domingo.– La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) confirmó este martes la renovación de su acuerdo con Univisión, lo que permitirá la transmisión por tercer año consecutivo de la 41ª edición de los Premios Soberano, que se celebrará el miércoles 18 de marzo de 2026.

Gracias a este convenio, la ceremonia más importante del arte y la cultura dominicana amplía su alcance en Estados Unidos, estando disponible también a nivel nacional a través de la plataforma de streaming ViX.

Una alianza que trasciende fronteras

El vínculo con Univisión se inició en 2024 y desde entonces ha permitido que la gala destaque lo mejor de la música, el cine, la comunicación y las artes escénicas dominicanas ante millones de espectadores. La edición pasada contó con invitados internacionales de renombre, como Zoé Saldaña, reconocida con el Gran Soberano, el cantante mexicano Alejandro Fernández, la chilena Miriam Hernández y el salsero boricua Gilberto Santa Rosa.

La presidenta de Acroarte, Marivell Contreras, destacó que el acuerdo fortalece la conexión con la diáspora dominicana en Estados Unidos y Puerto Rico:

«Renovar nuestra alianza con Univisión es mucho más que un acuerdo: es una forma de seguir conectando con nuestra gente, especialmente con los dominicanos que viven fuera del país. El año pasado vimos cómo los premios despertaron emociones profundas en la diáspora y es importante que esa alegría continúe y llegue aún más lejos».

Gala, fecha y copatrocinio

La ceremonia se llevará a cabo en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, a partir de las 7:00 p.m., con el copatrocinio de Cervecería Nacional Dominicana, donde se entregarán estatuillas a los artistas más destacados en cine, música, comunicación y artes escénicas.

El productor general, César Suárez Jr., enfatizó que Univisión y ViX permiten llevar el talento dominicano a millones de espectadores dentro y fuera del país, consolidando los Soberano como un evento de referencia en la comunidad hispana.

Por su parte, Ignacio Meyer, presidente de TelevisaUnivisión US Networks, resaltó que la alianza reafirma el compromiso de ofrecer contenidos que enaltezcan las raíces y el aporte cultural de República Dominicana.

Los Premios Soberano, celebrados desde 1985, son la gala de mayor audiencia en el país y reconocen lo mejor del talento dominicano en todas sus expresiones artísticas.