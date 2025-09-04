Higüey, La Altagracia. – La alcaldesa de Higüey, Karina Aristy, hizo un llamado al Gobierno, a través del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para que intervenga de manera urgente la comunidad de La Ceiba, con el fin de prevenir más accidentes de tránsito en la zona.

ACCIDENTE EN LA CEIBA DEJÓ 8 MUERTOS Y 12 HERIDOS

El más reciente hecho ocurrió la noche del pasado sábado en la carretera La Ceiba–Otra Banda, donde un camión recolector de basura, propiedad de una empresa privada, impactó a una camioneta que transportaba varias personas que regresaban de un servicio religioso.

El accidente dejó ocho fallecidos y 12 heridos, lo que ha encendido las alarmas sobre la seguridad vial en la comunidad.

Puedes leer: La Fuerza del Pueblo tiene ventaja en la definición de su candidato presidencial para 2028

ALCALDESA KARINA ARISTY LLAMA A BUSCAR SOLUCIONES CONJUNTAS

Durante un encuentro con comunitarios de La Ceiba y representantes del sector transporte, Aristy subrayó la necesidad de buscar soluciones conjuntas y sostenibles para mejorar la movilidad.

“Escuchar a la gente, trabajar con todos los sectores y construir consensos es la clave para avanzar en el fortalecimiento de la movilidad y la seguridad vial”, expresó la alcaldesa.

RESPALDO DE LA IGLESIA CATÓLICA

El encuentro contó con la participación de Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de la Diócesis Nuestra Señora de La Altagracia, quien valoró la disposición de las autoridades municipales para abrir espacios de diálogo.

El prelado destacó que la unidad y la concertación son esenciales para enfrentar los retos sociales y comunitarios en Higüey.

COMUNIDAD DE LA CEIBA EXIGE MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL

Los representantes de la comunidad expusieron sus inquietudes y presentaron propuestas para ordenar el tránsito y mejorar el transporte público en la zona. También mostraron disposición de colaborar con las autoridades para aplicar medidas que reduzcan los accidentes de tránsito en La Ceiba.