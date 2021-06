Hipólito: cancillería debe haber un hombre del PRM

“A mí no me gusta el canciller ni estoy de acuerdo con él, expresó el expresidente Hipólito Mejía al referido al ministro de Relaciones Exteriores Roberto Álvarez.

En un vídeo que se ha hecho viral en las redes, Hipólito Mejía dice que en la cancillería debe haber un hombre político, que sea del Partido Revolucionario Dominicano (PRM) y que le “duela nuestra gente” en el exterior y en el país.

“A mí no me gusta el canciller ni estoy de acuerdo con él, pero el que nombra es Luis” (Luis Abinader), expresó Hipólito al ser consultado sobre las posiciones consulares que ocupan funcionarios que no son miembros del partido oficial.

El expresidente Hipólito Mejía afirmó que los dirigentes del PRM en el exterior a quién deben hacer la protesta es al expresidente Luis Abinader, y enviar comunicaciones, porque a su juicio cree que el canciller debe ser político.

“Yo realmente creo que debemos tener un canciller político, que sea de nosotros, que le duela nuestra gente allá y aquí”, apuntó