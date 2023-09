Hisopos: ¿Es correcto usarlo para limpiar los oídos?

Limpiarse los oídos con un pincho, conocido también como horquilla para el cabello; las llaves, o un palito de fósforo es mal visto por la mayoría de las personas, por lo que siempre terminan recomendando “buscar un hisopo”, ese infaltable en el botiquín del baño, pues se puede decir que “es cultural” tener los oídos limpios, pero adivinen qué, también es incorrecto.

Los empaques de los hisopos o cotonitos traen la advertencia de no introducir en los oídos, y los médicos no aconsejan usarlos, pues aunque se haga con mucho cuidado y delicadeza puede causar lesiones, además que no fueron creados para el referido fin, sino para limpiar heridas con mayor precisión.

“El uso de hisopos no es correcto para realizar limpieza del oído. De hecho, los hisopos no fueron creados para realizar limpieza de oídos” sostiene el doctor Julio Alberto Mora Santos, quien además agregó que “las lesiones y consecuencias pueden variar.

También te podría interesar: Ashton Kutcher, a punto de perder la vista y el oído, por una “vasculitis»

Desde un simple tapón de cerumen o una laceración de la piel del conducto auditivo externo, hasta una perforación de la membrana timpánica con secuelas auditivas. Una de las principales causas de infección en el conducto auditivo externo es la manipulación previa con hisopo”.

El galeno afirma que el oído está ricamente inervado, por lo que es muy sensible a cualquier presión que ocurra en sus paredes y mucho más si hay infección e inflamación.

Aunque la cera es asociada con suciedad y falta de higiene, lo cierto es que al igual que los órganos que componen nuestro cuerpo, esta tiene su función, y es la de proteger el oído, evitando el ingreso de polvo al canal auditivo y prevenir infecciones.

Doctor Julio A. Mora

“El cerumen no es sucio, es una secreción natural y fisiológica del oído externo con el principal objetivo de proteger. Tiene un PH ácido y de consistencia oleosa que permiten ser barrera antiséptica y un poco hidrófoba lo que impide que entre agua de manera fácil; también tiene un olor característico que ahuyenta insectos o los atrapa por su consistencia semisólida y pegajosa. Debido a todas sus funciones protectoras no se debe retirar” dijo el Otorrinolaringólogo del Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades (CEMDOE).

¿Cómo limpio los oídos?

Los oídos no necesitan ninguna técnica de limpieza, estos se limpian solos, debido a que el conducto auditivo externo tiene un revestimiento epitelial que tiene una forma peculiar de renovación, su forma de descamación para renovar el epitelio es migratoria y constante, partiendo desde la membrana timpánica hacia el exterior (algo así como mudan las serpientes su piel) pero lo hace de manera muy lenta e imperceptible, por lo que se mantiene en un proceso de limpieza constante, explica el doctor Mora Santos, quien culminó recalcando nueva vez, que no es correcto limpiar de manera rutinaria los oídos.