El expresidente Hipólito Mejía pidió ayer a la militancia del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que se prepare para terminar con los gobiernos “elitistas y excluyentes” del peledeísmo.

Mejía, precandidato presidencial del PRM, expresó preocupación por la falta de institucionalidad que, según dijo, afecta al país y responsabilizó de la situación a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El exgobernante habló durante un recorrido por varios municipios de Azua y dijo que “tenemos que terminar con estos gobiernos elitistas, excluyentes y sin planificación”.

Entre los municipios visitados figuran Las Yayas, Tábara Arriba, Jobillo, Los Toros y Azua de Compostela.

El dirigente político viajó acompañado de altos dirigentes de su proyecto presidencial, entre los que se destacan el exsenador César Díaz Filpo, coordinador de su campaña; la diputada Lía Díaz, candidata a senadora y Aníbal Pina, coordinador provincial del proyecto H20.

“Estamos viviendo una etapa de sálvese quien pueda, una etapa de irresponsabilidad. Aquí no se puede permitir que sigan jugando con la dignidad de la gente. La ley debe aplicarse a todo el mundo por igual”, manifestó.

Dijo que está preparado para llegar al Gobierno y elevar la calidad de vida de la población, fortalecer las instituciones y organizar el país conforme a las exigencias de los nuevos tiempos.

Durante el recorrido, precisó que fortalecerá la producción agropecuaria, facilitando a los campesinos la comercialización de sus frutos.

Asimismo, que protegerá el medio ambiente y los recursos naturales.

Rechazó la demagogia de políticos y gobernantes que prometen cosas que no van a cumplir y desacreditan la actividad política.

“Pienso que uno de los problemas más graves de esta sociedad es que los políticos hemos perdido credibilidad, por su equivocada práctica de que ofrecen de todo y después no cumplen”, manifestó el exgobernante.