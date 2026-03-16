Parientes del joven manifestaron su dolor y consternación por lo ocurrido, al tiempo que pidieron a las autoridades actuar con rapidez para identificar y apresar a los responsables del hecho.

San Francisco de Macorís.– Un hombre falleció la mañana de este lunes mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud, luego de haber sido atacado a machetazos en un hecho ocurrido la noche del domingo en el sector Ventura Grullón.

La víctima fue identificada como Yoel Polanco López, quien, según informaciones preliminares, habría sido agredido a machetazos por varias personas aún no detenidas.

El incidente ocurrió en la provincia Duarte, donde el joven resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro hospitalario, donde posteriormente falleció mientras recibía asistencia médica.

De acuerdo con la versión ofrecida por el padre del fallecido, los presuntos agresores serían un hombre conocido como “El Rayo” y sus hijos, con quienes la víctima habría tenido conflictos personales con anterioridad.

El cuerpo sin vida de Polanco López fue trasladado a la morgue local para los procedimientos correspondientes y su posterior entrega a los familiares.

En tanto, la Policía Nacional informó que inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y dar con los responsables.

Según datos preliminares, el hoy occiso figuraba en los archivos policiales por presuntos vínculos con distintos hechos delictivos, aspecto que también forma parte de las indagatorias en curso.

El caso quedó captado en cámaras de vigilancia donde se observa a varios individuos enfrentándose con armas blancas, resultando Polanco López con múltiples heridas que posteriormente le provocaron la muerte