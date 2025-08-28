Deuda de RD$50 desata tragedia a machetazos en SFM

El agresor afirmó tener más de 20 años trabajando en el mercado y dijo lamentar lo sucedido.

San Francisco de Macorís.– Un violento incidente ocurrido este jueves en las inmediaciones del mercado municipal dejó como saldo la muerte de un hombre identificado como «Ñequito», tras recibir varios machetazos.

El presunto agresor, Carlos José de los Santos Gutiérrez, alias “Cuco”, relató que la víctima lo amenazó luego de exigirle 50 pesos por un supuesto incidente con una orina. Al negarse a pagar, la discusión escaló hasta desencadenar el ataque.

De los Santos, con más de 20 años trabajando en el mercado, aseguró que actuó por temor a perder la vida y expresó pesar por lo sucedido.

Tras el hecho, el hombre se entregó voluntariamente a las autoridades, acompañado de su padre y su tío, con el compromiso de colaborar en el esclarecimiento del caso.