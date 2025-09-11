SANTO DOMINGO – El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Óscar Eduardo Franco Alcántara, acusado de tortura y barbarie tras lanzar ácido corrosivo a su expareja el pasado 22 de junio.

El imputado deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres (CCR-XVII), ubicado en la provincia San Cristóbal.

Hombre que lanzó ácido del diablo a su expareja

Según el expediente del Ministerio Público, el hecho ocurrió alrededor de las 8:00 a.m. en la intersección de la avenida Nicolás de Ovando con calle 41, sector Cristo Rey, en el Distrito Nacional.

La víctima, quien caminaba por la vía pública, fue interceptada por el acusado, quien le lanzó un líquido corrosivo, conocido como ácido del diablo o plomerito, en todo el cuerpo.

El ataque provocó quemaduras de primer, segundo y tercer grado en un 24% de la superficie corporal de la víctima, quien fue atendida inicialmente por transeúntes y luego trasladada por una unidad del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 al Hospital Ney Arias Lora, donde permaneció ingresada por más de dos meses.

Actualmente, la víctima continúa recibiendo tratamiento médico especializado debido a la gravedad de sus lesiones.

Puedes leer: Inseguridad en Baní: Tres hombres armados asaltacan a un hombre en una gomera

Pruebas y elementos recolectados por el Ministerio Público

La investigación fue dirigida por la fiscal Luisa de los Santos, con colaboración de su colega Johanna Taveras, adscrita a la Fiscalía Comunitaria de Cristo Rey.

El Ministerio Público incorporó al expediente:

Mensajes de amenazas enviados por el imputado desde su teléfono móvil.

enviados por el imputado desde su teléfono móvil. Videos y fotografías del momento de la agresión.

del momento de la agresión. Una memoria USB con grabaciones que muestran el ataque y la posterior huida del acusado.

con grabaciones que muestran el ataque y la posterior huida del acusado. Intervención telefónica autorizada judicialmente, donde se evidencian llamadas del agresor a la víctima antes del suceso.

Arresto violento y enfrentamiento con agentes policiales

El acusado fue arrestado el 11 de julio de 2025 en cumplimiento de la orden judicial núm. 2025-AJ0040387. Durante el operativo, se resistió al arresto y disparó contra los agentes policiales, lo que provocó un enfrentamiento.

Franco Alcántara resultó herido de bala en la pierna derecha .

. El sargento Jhonatan Rafael Paula Montero, de la Policía Nacional, sufrió una fractura cerrada de tibia y peroné derecho, según diagnóstico del Hospital Juan Pablo Pina.

En el momento del arresto, el imputado portaba:

Un arma de fabricación casera tipo “chilena” .

. Municiones de diversos calibres .

. Un teléfono celular.

Calificación jurídica del caso

El Ministerio Público calificó el hecho como violación a: