Homenaje a Peña Gómez

Me he quejado en otras ocasiones, y lo seguiré haciendo hasta la saciedad, pues es la verdad monda y lironda, de que al extinto doctor José Francisco Peña Gómez, no se le han rendido los honores, no se le ha honrado como él se lo merece, como él se lo ganó en todo su trayecto de vida.

En tal virtud, todo propósito, todo proyecto que vaya en la dirección de reivindicar esta falla de nosotros, sus contemporáneos, lo celebro y veo con beneplácito.

Peña Gómez se erigió en el más grande líder de masas de todos los tiempos de nuestro país, en cuya condición trascendió a todo el continente americano, a toda Europa y un chin más allá. Fue un personaje con una trayectoria de vida limpia, acrisolada. Con una entrega y abnegación encomiables. Siempre al servicio de los demás.

Atendiendo a su fecha de nacimiento, la Fundación Maximiliano Gómez –El Moreno- que preside doña Carmen Mazara, y la organización político-social, Foro Renovador, que coordina el dirigente comunitario y activista social Fausto Herrera Catalino, están organizando y convocando a una gran caravana hacia la Loma del Flaco, en Valverde, este domingo 5 de mayo, partiendo desde la Plaza de la Bandera a las 6 de la mañana.

Destacan los organizares de este evento que: ?Recordar a Peña Gómez es celebrar la amistad y el ejemplo unitario construidos entre el más importante líder de masas de nuestra historia política, el doctor Peña Gómez y El Moreno, el más transcendente dirigente y pensador de la izquierda revolucionaria de la postguerra”.

Dicen que: ?La relación de solidaridad política construida entre ellos y el apoyo brindado por Peña a la izquierda y en particular al Movimiento Popular Dominicano, durante los sangriento 12 años de dictadura balaguerista, constituyen razones suficientes para que quienes reconocemos su aporte, las vidas que salvo con valentía y audacia y la campaña mundial que desplegó contra esa barbarie, nos hacen reafírmales nuestro reconocimiento y respecto eterno”.

Estoy claro en que el mejor homenaje, el principal y más efectivo reconocimiento que podemos brindar a este insigne dominicano es promover y emular su conducta, sus principios y sus criterios políticos filosófico y llevarlos a la práctica.

Muy cordialmente,

José Vicente Calderón R.