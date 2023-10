Hommo bruts

(2)

A Perefuente

Decía Einstein que solo hay dos cosas infinitas en la vida: El universo y la estupidez del hombre, y que de lo primero no estaba tan seguro.

Lo que he presenciado en estos días me ha convencido sobre la futilidad de todo esfuerzo por entender al ser humano. Cuando veo a jóvenes neonazis enarbolando la swastica y utilizarla para perseguir a negros e inmigrantes me horrorizo. E Holocausto existió y lo que es más terrible es que Europa se hizo cómplice de la masacre de los judíos. Seis millones de personas fueron clasificadas como subhumanas y marcadas con una estrella amarilla de David. Antes, les sacaron los dientes y todo lo que pudiera servirle al ejército alemán.

Hoy, en los Museos del Holocautso están los millones de espejuelos, dentaduras, artefactos que pertenecieron a una humanidad, altamente educada, formada culturalmente en el ámbito de las finanzas y la cultura, suficiente para provocar la envidia de un frustrado alemán que no pudo ser ni pintor ni músico, era físicamente insignificante y cuyo odio le provocó atentar contra la existencia de toda la humanidad: Hitler.

Los judíos aprendieron muy pronto que necesitaban un lugar en la tierra que solo fuese suyo, una tierra que pudieran cultivar, defender contra viento y marea y un joven movimiento armado llamado sion, comenzó una búsqueda desesperada por una tierra , un país que pudiera llamarse Israel. Nadie menciona que primero intentaron crear el Estado en la Argentina, y se negaron.

Y que supuestamente lo intentaron fundar en Minnesott, con vastas tierras sin cultivar, y USA se negó. Quedaba Palestina, allí los antepasados judíos habían convivido con los palestinos en los inicios de la humanidad, y allí existían justificaciones bíblicas que avalaran la creación de un Estado que podía ser Israel. El único problema era que los ingleses se habían apoderado del territorio, con su entonces inderrotable imperialismo, y había que convencerlos o derrotarlos. Y, muchos terrorismos» y regañadientes, Inglaterra le cedió una parte de Palestina a los judíos.

Mientras, ¿donde estaban los países árabes? Ejerciendo su política de avestruz, medieval cultura de ancestral machismo, por lo que había que impedir que «el Occidente» se estableciera en sus tierras vía los judíos. Desde entonces es una historia de odio sin fin, el odio ha llegado a imponerse en una juventud palestina sin f turo ni esperanza,que atribuye toda su degracia al bienestar que exhiben los judios, como la atribuyen los muchachos negros y mas pobres a los «hijos de papi y mami», cuando despliegan sin pudro la superficialidad y el consumo desatado.

Y el verdadero poder?