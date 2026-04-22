COE eleva a ocho las provincias en alerta amarilla y mantiene 14 en verde

Santo Domingo.– El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó a ocho las provincias en alerta amarilla, mientras mantiene 13 provincias y el Distrito Nacional en alerta verde, debido a la incidencia de una vaguada prefrontal combinada con el viento cálido del este/sureste, que provocará aguaceros de moderados a fuertes en varias zonas del país.

De acuerdo con el organismo, las provincias en alerta amarilla son: Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Hermanas Mirabal y María Trinidad Sánchez.

En tanto, permanecen en alerta verde: Dajabón, Elías Piña, Valverde, Santiago Rodríguez, Duarte (en especial el Bajo Yuna), San Juan, Sánchez Ramírez, Samaná, Monte Plata, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, Peravia y San José de Ocoa.

«Los campos nubosos de un sistema frontal al norte del país y los efectos orográficos locales continuarán generando nublados el resto de la tarde y en el transcurso de la madrugada del jueves, con aguaceros intermitentes de moderados a fuertes, tronadas y ráfagas de viento, sobre provincias del litoral costero Atlántico, el valle de Cibao, el noreste, este, así como, la cordillera Central y la zona fronteriza», precisó el Instituto DOminicano de Meteorología (Indomet) en su cuenta de X.

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En tanto, Juan Manuel Méndez, director del COE, explicó que estas condiciones atmosféricas favorecerán incrementos nubosos significativos, acompañados de aguaceros localmente intensos, posibles tronadas y ráfagas de viento, lo que incrementa el riesgo de crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas.

Ante este panorama, recomendó a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, así como evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Asimismo, exhortó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas en la costa atlántica a navegar cerca del perímetro costero y no aventurarse mar adentro, debido a la presencia de viento moderado y oleaje anormal.