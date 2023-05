Ian Borges Angustia un prospecto del atletismo

Ian Borges conquistó el primer lugar en triple salto en el Campeonato Estatal de la Asociación Atlética de Escuelas Independientes de New Jersey

El jovencito Ian Borges Angustia tiene todas las condiciones para descollar en el atletismo nacional e internacional.

Ian, con apenas 15 años de edad, acaba de conquistar el primer lugar en Triple Salto en el Campeonato Estatal de la Asociación Atlética de Escuelas Independientes del Estado de New Jersey.

Subió al podio y recibió la medalla de oro al realizar el triple salto con 39.8.

Borges Angustia estudia en la escuela Peddie School, en la que tiene notas sobresalientes.

Prospecto

“El muchacho Ian tiene un gran futuro. Puede llegar muy lejos, más de lo que se puede esperar. Sólo tiene 15 años de edad y sus condiciones atléticas son especiales”, me explicó un conocido técnico dominicano, que me pidió que no mencionara su nombre, ya que trabaja para una universidad de Estados Unidos.

Consideró que el salto triple de 39-8 es alentador para comenzar a tener una opinión de que estamos frente a un joven que es una promesa del atletismo!



Competidores

En las pruebas en las que compitió Ian participaron las escuelas de Brair Academy, Hun School Of Princeton, Mount St. Mary Academy, Paddie School, Pingry Schol, Seton Hall Prep y The Lawrenceville School, terminó con 39.9.



Explicación

Se explica en la información que me suministró su abuelo Pedro Julio Angustia Morbán (Chichao), que Ian compitiendo contra atletas de 15 a 18 años, de los cuales 8 son grado 12, el joven dominicano era el más pequeño físicamente, y alcanzó 39.8.



Sus padres

Ian es hijo de la doctora Carolina María Angustia Caimares y Edrac Borges.

Carolina, abogada, es hija de Chichao Angustia, quien es un conocido abogado dominicano y quien ha contribuido con el deporte nacional en diferentes áreas y ha servido como voluntario para diferentes actividades en favor de los pobres.



Familia

Ian es descendiente de una familia que brilló en el atletismo nacional.

Pedro Julio Angustia Morbán fue un destacado corredor de velocidad, llegando a ser resaltado por los profesores de atletismo y de educación física en la década del 1970.



Expectativa

Hay muchas expectativas en que Ian Borges Angustia pueda sobresalir y seguir logrando triunfos en las escuelas y cuando llegue luego a la universidad.

