Santo Domingo.– El Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL) celebró este martes su Duodécima Graduación Ordinaria en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, donde fueron investidos 236 nuevos egresados de programas de maestría nacionales e internacionales.

El acto, presidido por el Dr. Leonel Fernández Reyna, presidente del Consejo de Regencia del IGLOBAL y de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), reafirmó la misión de la institución de formar líderes con visión global, pensamiento crítico y compromiso ético, capaces de contribuir al desarrollo sostenible y la transformación social del país.

Durante su discurso, la rectora del IGLOBAL, Dra. Josefina Pimentel, destacó que la ceremonia representa no solo el cierre exitoso de una etapa académica, sino también “la rúbrica de un compromiso solemne: formar profesionales con una visión global, una actitud crítica ante la realidad social y una postura ética ante la vida”.

Asimismo, subrayó el papel del IGLOBAL en la modernización del Estado dominicano, señalando que “la excelencia académica no es un ideal inalcanzable, sino una práctica que se construye día a día, con esfuerzo, pasión y sentido de propósito”.

Los programas de maestría del IGLOBAL se desarrollan bajo esquemas de doble titulación internacional, en colaboración con prestigiosas universidades europeas como el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Marañón (IUIOM), adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Alicante, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Entre las titulaciones conferidas figuran las maestrías en Alta Dirección Pública Estratégica, Derecho de la Administración del Estado, Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Evaluación y Gestión de la Calidad en Educación, Neuropsicología y Educación, Didáctica de la Lengua Española para la Educación Primaria y Archivística y Gestión de Documentos, esta última impartida en conjunto con el Archivo General de la Nación.

La ceremonia contó con la participación especial de la Dra. Estrella Nicolás de Benito, directora de Programas Internacionales de la Fundación Ortega-Marañón, quien pronunció las palabras centrales, reafirmando los lazos de cooperación entre ambas instituciones y el compromiso con una educación superior de calidad y proyección global.

En sus palabras finales, la rectora Pimentel exhortó a los graduandos a mantener vivo el compromiso ético y la búsqueda constante del conocimiento:

“Les invito a no conformarse con respuestas fáciles, a defender el rigor de los datos y las evidencias que proporciona el estudio y la investigación, y sobre todo, a practicar la humildad que distingue a las personas sabias.”

Con esta duodécima promoción, el IGLOBAL consolida su posición como una de las instituciones de educación superior más innovadoras y de mayor proyección internacional de la República Dominicana, comprometida con la formación de profesionales de excelencia y con el fortalecimiento del desarrollo humano y social del país.