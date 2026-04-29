Abren convocatoria con RD$30 millones para riego en producción lechera

Santo Domingo.– Las autoridades agropecuarias abrieron una nueva convocatoria del Fondo de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego (Fotesir), con RD$30 millones disponibles y bonos no reembolsables de hasta un 70% para productores lecheros que desarrollen proyectos de riego destinados a la producción de pasto.

La iniciativa, impulsada por la Dirección de Tecnificación Nacional de Riego (TNR), el Banco Agrícola y el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (Conaleche), está dirigida a pequeños productores registrados, con proyectos de hasta 100 tareas, y busca mejorar la eficiencia en el uso del agua y fortalecer la producción ganadera.

El proceso de postulación estará abierto hasta el 29 de junio, período durante el cual los interesados deberán formalizar su participación conforme a los requisitos establecidos.

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El programa forma parte de la estrategia Bagri-Riego, que combina financiamiento y subsidio: 30% mediante crédito del Banco Agrícola y 70% a través de bonos, con el objetivo de facilitar la adopción de tecnologías de riego en el campo.

Según datos ofrecidos durante la convocatoria, ediciones anteriores han permitido reducir a más de la mitad los costos de instalación de sistemas de riego y acelerar la ejecución de proyectos, impactando directamente la productividad de los beneficiarios.

Además, en el marco de la iniciativa, la TNR y Conaleche firmaron un acuerdo de colaboración para ampliar el acceso a tecnologías de riego, aumentar la producción de pastos y fortalecer la seguridad alimentaria, mediante un uso más eficiente de los recursos hídricos.

Las autoridades destacaron que el acceso al riego es clave para la producción de leche, ya que garantiza la alimentación del ganado y la continuidad de las operaciones en el sector.