SANTO DOMINGO.- La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este viernes tres meses de prisión preventiva a Manuel Sánchez (Pupilo) y una garantía económica de RD$500 mil a Johanny Paniagua, ambos implicados en la alegada red del narcotraficante César Emilio Peralta (César El Abusador).

El juez José Alejandro Vargas ordenó, además, que Manuel Sánchez cumpla la medida de coerción en la Penitenciaría Nacional de la Victoria.

Contra Paniagua, el magistrado Vargas, también le dictó, como medida de coerción, presentación periódica e impedimento de salida del país.

Manuel Sánchez fue apresado el 23 de agosto en la casa de Johanny Paniagua Peña, en Santo Domingo Este.

En un comunicado de prensa el Ministerio Público explica que dichos imputados fueron sometidos a la justicia por la Procuraduría Especializada Anti Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía del Distrito Nacional, por incurrir en asociación ilícita para adquirir, poseer, transferir y utilizar bienes a sabiendas de que han sido producto de un delito de tráfico ilícito de drogas y del delito de lavado de activos proveniente del tráfico de drogas ilícitas.

Indicó el órgano del sistema de justicia que ha otorgado al presente caso la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 60, 99 y 100 de la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, y el artículo 3 de la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y los delitos de tenencia ilegal de armas, municiones y sus accesorios, y tenencia y uso de armas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, cuya tipificación y sanción se encuentra contemplada en los artículos 66 y 70 de la Ley No. 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.