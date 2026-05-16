La importancia de la psicología en la misión Artemis II

La misión Artemis II, organizada por la NASA, representa el regreso de astronautas a las cercanías de la Luna tras décadas desde el programa “Apollo program”. Esta misión no solo constituye un hito técnico de la NASA, sino que implica un escenario psicológico extremadamente complejo que obliga a replantear el papel del ser humano como “sistema crítico” dentro de la misión.

Aunque suele destacarse su dimensión tecnológica, el componente psicológico es absolutamente crítico. Si profundizamos más, el trabajo de los psicólogos no es simplemente de apoyo, sino de ingeniería del comportamiento humano en condiciones extremas.

En términos más profundos, refleja un cambio paradigmático pues la exploración espacial ya no se concibe como un desafío técnico, sino como un fenómeno biopsicosocial. La mente humana se convierte en un componente crítico del sistema de misión, al mismo nivel que los sistemas de propulsión o navegación.

Los psicólogos desempeñan un papel estructural importante en la preparación, ejecución y seguimiento de la misión, especialmente porque se trata de un vuelo tripulado de varios días en condiciones de aislamiento, confinamiento y alto riesgo.

Los psicólogos están conscientes de que esta misión plantea un escenario donde el rendimiento humano debe sostenerse en condiciones que exceden los límites habituales de adaptación psicológica. En este contexto, la intervención psicológica no se limita a un acompañamiento general, sino que se estructura como un proceso orientado a preservar la estabilidad cognitiva, emocional y social del astronauta como componente esencial del sistema de misión.

En la fase de preparación el psicólogo se enfoca en la regulación cognitiva bajo condiciones extremas, uno de los desafíos fundamentales consiste en mantener la eficiencia de los procesos mentales en un entorno que introduce múltiples factores disruptivos, como la microgravedad, la privación parcial del sueño, la sobrecarga de tareas y el aislamiento prolongado.

Estas condiciones afectan directamente funciones como la atención sostenida, la memoria operativa y la toma de decisiones, generando el riesgo de una disminución progresiva en la capacidad de procesamiento de la información.

Desde la psicología cognitiva, los psicólogos diseñan programas de entrenamiento orientados al desarrollo de la llamada “resiliencia cognitiva”, entendida como la capacidad de mantener el funcionamiento mental óptimo bajo presión.

Este entrenamiento incluye la automatización de respuestas críticas con el objetivo de reducir la carga cognitiva en situaciones de emergencia, el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones bajo incertidumbre y la simulación de fallos operativos en los que el astronauta debe actuar con información incompleta.

El propósito central es evitar el denominado “colapso cognitivo bajo estrés”, fenómeno en el cual el individuo reduce su capacidad analítica y recurre a atajos mentales o heurísticas que incrementan la probabilidad de error.

En la regulación emocional y el control del estrés, el entorno espacial introduce una presión psicológica constante derivada del riesgo inherente a la misión, el confinamiento, la distancia respecto a la Tierra y la ausencia de vías inmediatas de escape. En este marco, los psicólogos aplican modelos derivados de la terapia cognitiva, particularmente los desarrollados por Aaron Beck y Albert Ellis, adaptados a un contexto operacional.

El objetivo consiste en prevenir la aparición de patrones cognitivos disfuncionales, tales como “el pensamiento catastrofista”, “la rigidez cognitiva” y la “baja tolerancia a la frustración”. Para ello, se entrenan habilidades específicas como la reestructuración cognitiva en tiempo real, el uso de autodiálogo racional bajo presión y la aplicación de técnicas de regulación fisiológica del estrés.

La relevancia de este entrenamiento radica en que, en un entorno como el espacial, una alteración emocional no controlada puede traducirse de manera inmediata en un fallo operativo con consecuencias críticas.

En el plano de la dinámica de grupo y la cohesión interpersonal, la misión exige una convivencia continua en un espacio reducido, lo que convierte al equipo en un sistema altamente interdependiente.

Los psicólogos intervienen en la selección de perfiles compatibles, en el análisis de estilos de comunicación y en la preparación para el manejo de conflictos. La evidencia empírica sobre entornos de confinamiento indica la posible aparición de fenómenos como la irritabilidad acumulativa, la formación de subgrupos y el aislamiento emocional, los cuales pueden deteriorar la cohesión del equipo.

En respuesta a ello, se implementan programas de entrenamiento en comunicación asertiva, resolución de conflictos y liderazgo flexible. Desde una perspectiva científica, la tripulación se conceptualiza como un sistema adaptativo cerrado, donde la estabilidad del conjunto depende de la calidad de las interacciones entre sus miembros.

Por otra parte, el aislamiento y la exposición a un entorno radicalmente distinto al terrestre introducen una dimensión más profunda vinculada a la percepción del tiempo y a la transformación psicológica del individuo.

La experiencia de observar la Tierra desde el espacio, descrita en astronautas del programa Apollo como el “overview effect”, puede generar una reconfiguración de la identidad, caracterizada por una sensación de unidad global, una redefinición del sentido de pertenencia y cambios en los valores personales.

Los psicólogos analizan este fenómeno no solo como una vivencia subjetiva, sino como un factor con implicaciones en la toma de decisiones, la motivación y el proceso de reintegración a la vida en la Tierra, evidenciando que la experiencia espacial tiene efectos que trascienden el momento de la misión.

El autor es doctor en psicoterapia cognitiva y sicología social.