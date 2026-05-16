Hallan mujer sin vida dentro de su casa en Santiago

Hallan mujer sin vida en avanzado estado de descomposición en sector Libertad, Santiago.

Una mujer fue hallada sin vida dentro de su residencia en el sector Libertad, provincia Santiago, en un hecho que ha conmocionado familiares y vecinos de la comunidad.

Según informaciones preliminares, el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición y habría permanecido alrededor de tres días en el interior de la vivienda antes de ser descubierto. Residentes de la zona alertaron a las autoridades luego de percibir un fuerte olor proveniente de la casa.

Se informó que la fallecida era hermana de Domingo Martínez Molina, conocido en la lucha libre como “La Maravilla del Cibao”, quien enfrenta complicaciones de salud. La mujer, presuntamente, se encargaba de su cuidado diario.

Puedes leer: Sacan de casa cadáver de hombre tenía 9 días fallecido; familiares decían «esta dormido»

Tras la notificación de los comunitarios, al lugar acudieron miembros de la Policía Nacional, representantes del Ministerio Público y técnicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), quienes realizaron el levantamiento del cadáver para iniciar las investigaciones correspondientes.

En cama Domingo Martínez Molina, conocido en la lucha libre como “La Maravilla del Cibao”.

No obstante, algunos residentes manifestaron inconformidad por una supuesta tardanza en el proceso de retiro del cuerpo por parte del personal forense, situación que provocó tensión y quejas entre las personas presentes.

Las autoridades indicaron que se encuentran investigando las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento.