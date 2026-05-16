Jennifer Lopez y su hijo Maximilian, mejor conocido como Max, fruto de su relación con el salsero estadounidense Marc Anthony, se han convertido en tema de conversación tras la difusión de una fotografía tomada durante un evento de Netflix.

La imagen, captada en el marco del Netflix Upfront en Nueva York, muestra a la cantante junto a uno de sus hijos mellizos, lo que llamó la atención de los internautas por su apariencia física.

En redes sociales surgió un debate, en el que algunos usuarios destacaron el parecido del joven con su padre, especialmente con la imagen que Marc Anthony tenía al inicio de su carrera, mientras que otros comentaron sobre la delgadez de sus piernas, visibles en la fotografía.

Entre los comentarios difundidos en redes se mencionan opiniones como “es igual a su papá” o “es muy flaco como él”, junto a otras especulaciones sobre su estado físico, lo que generó también respuestas de usuarios que salieron en su defensa.

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Para la ocasión, el hijo de Jennifer Lopez y Marc Anthony lució un traje con pantalón corto y americana, combinado con camisa clásica, corbata, zapatos negros y calcetines estampados.

No es la primera vez que el joven genera conversación en redes por su apariencia. En febrero, unas imágenes tomadas por paparazzi durante una escena cotidiana con su madre también provocaron comentarios similares. Mientras algunos atribuyeron su complexión a la genética familiar, otros criticaron las opiniones sobre el cuerpo de un adolescente.