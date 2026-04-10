Samaná.— La vicepresidenta Raquel Peña encabezó este viernes la inauguración de la primera etapa de Samaná Bayport, una nueva terminal de cruceros y complejo turístico que busca fortalecer el desarrollo económico y la oferta turística de la provincia.

El proyecto, desarrollado por el Consorcio Temarsam, tiene capacidad para recibir hasta tres cruceros de manera simultánea y movilizar hasta 10,000 pasajeros diarios, lo que representa una proyección de hasta tres millones de visitantes al año. La obra contempla áreas comerciales, restaurantes, club de playa, piscina, espacios recreativos, zonas verdes y servicios de transporte turístico.

La apertura de la primera fase coincidió con la llegada del crucero AIDAbLue, con unos 3,000 cruceristas a bordo. Desde diciembre de 2025, el puerto ha registrado 22 escalas y cerca de 50,000 pasajeros, mientras que para la próxima temporada se proyectan 45 cruceros y alrededor de 90,000 visitantes.

David Collado

El ministro de Turismo, David Collado, destacó que la inversión pública en la provincia supera los RD$1,800 millones, y aseguró que el país atraviesa “el mejor momento del turismo en su historia”, al registrar la llegada de 1.2 millones de visitantes en febrero y un crecimiento de 14 % en marzo, el mejor desempeño histórico para ese mes.

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En cuanto al impacto económico, los promotores del proyecto estiman que cada crucerista gasta en promedio US$98, lo que podría generar cerca de US$1 millón diario en la economía local, beneficiando a comerciantes, guías turísticos, emprendedores y proveedores de servicios. El destino permitirá a los visitantes acceder a atractivos como Cayo Levantado, Parque Nacional Los Haitises, Las Galeras y Salto del Limón.

Jean Luis Rodríguez

El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, Jean Luis Rodríguez, afirmó que el proyecto busca consolidar a Samaná como un destino competitivo y sostenible, destacando que la terminal incorpora infraestructura verde y planta de tratamiento de aguas residuales para proteger el ecosistema marino.

La obra contempla una inversión total de US$22 millones por etapas e incluye tecnología SeaWalk, una plataforma flotante que permitirá el atraque de embarcaciones de hasta 5,000 pasajeros, posicionando a Samaná como uno de los destinos del Caribe con infraestructura moderna para cruceros.

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Durante la construcción se generaron 150 empleos directos y 500 indirectos, mientras que en la fase operativa se proyectan 100 empleos directos y 600 indirectos, con un impacto económico estimado de US$10 millones anuales por operaciones de cruceros y US$9 millones adicionales en servicios vinculados al turismo.

Las autoridades destacaron que la terminal también estará abierta al público cuando no haya embarcaciones, con el objetivo de integrar el proyecto a la comunidad y ampliar las oportunidades para artesanos, comerciantes y pequeños empresarios locales.